„Chaud devant!” to znany we francuskiej gastronomii okrzyk, który można przetłumaczyć jako „Uwaga! Gorące idzie!”. Używają go kelnerzy, gdy wpadają na salę restauracyjną z talerzami pełnymi parujących pyszności. To ostrzeżenie dla gości, aby zeszli z drogi, a zarazem jeden z typowych elementów francuskiej kultury kulinarnej. To także nazwa akademii kulinarnej Louvre Hotels Group działającej przy hotelu Campanile Rungis Orly, zlokalizowanym 12 kilometrów od centrum Paryża, w samym sercu Marché d’intérêt national de Rungis, jednego z największych na świecie targów ze świeżą żywnością.

Akademia kulinarna „Chaud Davant!” jest miejscem zrodzonym z miłości do gastronomii, dzięki któremu pracownicy hoteli zrzeszonych w Louvre Hotels Group mogą rozwijać swoje talenty pod opieką wytrawnych szefów kuchni oraz specjalistów z innych obszarów związanych z organizacją i prowadzeniem hotelowych restauracji. Oferuje naukę poprzez praktykę w ramach interaktywnych warsztatów, w których można uczestniczyć zarówno na miejscu, jak i za pośrednictwem innowacyjnych narzędzi zdalnego kształcenia.

Ostatnio progi „Chaud Davant!” przestąpiła polska finalistka organizowanego przez francuską akademię międzynarodowego konkursu kulinarnego Burger Cup. Najpierw jednak musiała zmierzyć się z lokalną konkurencją podczas dwuetapowych eliminacji krajowych. W pierwszym etapie jury konkursu wyłoniło 7 burgerów, które trafiły do menu restauracji w polskich hotelach Campanile i przez cały miesiąc walczyły o pierwsze miejsce. Laureata wyłoniono w ślepym głosowaniu kolegium złożonego z dyrektorów obiektów Campanile oraz na podstawie wyników sprzedażowych. Największą popularnością cieszył się „Campa Na Wypasie” autorstwa Magdaleny Kiliańskiej. Zwycięski przepis stał się dla szefowej kuchni z Campanile Wrocław Centrum przepustką do europejskiego finału konkursu.

13 września w Campanile Rungis Orly obok naszej reprezentantki stawili się burger masterzy i masterki z Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Formuła konkursu była zbliżona do tej, którą dobrze znamy z popularnych telewizyjnych programów kulinarnych. Zawodnicy realizowali swoje przepisy na żywo z udostępnionych przez organizatora składników. Musieli zmieścić się w wyznaczonym czasie. Mieli raptem godzinę na przygotowanie od podstaw trzech burgerów (dwóch do degustacji i jednego do zdjęcia). Po jej upływie prezentowali swoje dzieło przed jury złożonym z ekspertów akademii kulinarnej „Chaud Davant!”.

Brałam już udział w zawodach kulinarnych, głównie w Polsce, ale pierwszy raz miałam okazję stanąć do rywalizacji w konkursie organizowanym w takiej skali i na takim poziomie. To było świetnie doświadczenie. Jestem bardzo duma, że mogłam reprezentować swój kraj i hotel, a przy okazji cieszyć się wspaniałą, sportową atmosferą i wymienić doświadczenia z kolegami po fachu z innych krajów. Stres był niemały, ale szybko ustąpił radości gotowania wśród ludzi, którzy podzielali moją pasję. Wszystko to dzięki pozytywnemu nastawieniu pozostałych uczestników i luzowi, którym emanowali członkowie jury – wspomina Magdalena Kiliańska.

Magdalena Kiliańska gotowaniem zajmuje się zawodowo od 18 lat, doświadczenie zdobywała w popularnych lokalach w Trójmieście i Wrocławiu (gdzie prowadziła też własne bistro), a od maja zeszłego roku rządzi kuchnią w Campanile Wrocław Centrum.

Burger „Campa Na Wypasie” wzbudził zainteresowanie jury jeszcze zanim mieli okazję go skosztować.

Zwrócili uwagę na nazwę i oczywiście dopytywali o jej znaczenie, a także próbowali swoich sił w poprawnym jej wymówieniu. Tworząc „Campa Na Wypasie”, starałam się wzbogacić dość klasyczną amerykańską formułę o polskie smaki. Dlatego do jakościowej wołowiny, grillowanego bekonu, pomidorów, papryczek jalapeño i roszponki zamkniętych w czarnej bułce dodałam ogórki kiszone i konfiturę z czerwonej cebuli i jeżyn. Tytułowy „wypas” odnosi się jednak nie tylko do sporej liczby składników, lecz przede wszystkim do jeszcze jednego, najważniejszego elementu całej układanki: owczego sera, który wieńczy dzieło. Ten dodatek zrobił duże wrażenie na jurorach – opowiada autorka przepisu na burgera inspirowanego południowym regionem Polski.

Jury doceniło nie tylko pomysł i smak „Campa Na Wypasie”, ale także prędkość i kulturę pracy naszej finalistki, która w nagrodę za swoje dzieło otrzymała między innymi zestaw profesjonalnych noży, deskę do krojenia dedykowaną zwycięzcy Burger Cup, zestaw piknikowy oraz firmową czapkę i fartuch szefa kuchni.

Już wkrótce burgery wszystkich finalistów, w tym „Campa Na Wypasie” Magdaleny Kiliańskiej, trafią do menu restauracji w hotelach Campanile w całej Europie, gdzie będą serwowane na przełomie listopada i grudnia podczas piłkarskich mistrzostw świata.

