Polski Holding Hotelowy partnerem Lotto SuperLIGA

Polski Holding Hotelowy jest także partnerem głównym Polskiego Związku Tenisowego.

Lotto SuperLIGA to profesjonalne rozgrywki tenisowe, w których udział wezmą najlepsze polskie kluby.

Celem PHH jest nowoczesne zarządzanie obiektami świadczącymi usługi hotelarskie

Podczas konferencji w warszawskim hotelu Regent swoją działalność oficjalnie zainicjowały Lotto SuperLIGA oraz Frutuś KidsCUP – profesjonalne rozgrywki, które w najbliższym czasie mogą zmienić układ sił w światowym tenisie. Idea zawodowych rozgrywek ligowych w tenisie ziemnym to w Polsce novum. Przygotowania nad startem projektu trwały od kilku lat, a w poniedziałek 14 lutego przyszedł czas, by oficjalnie oznajmić start tego wyjątkowego nie tylko w skali krajowej przedsięwzięcia.

– To z pewnością jedno z największych przedsięwzięć w historii polskiego sportu, dlatego cieszymy się, że to właśnie w hotelu Regent odbyła się konferencja prasowa inaugurująca start tenisowej Lotto SuperLIGA. Dziękujemy organizatorom za zaufanie i zaproszenie do tego projektu i jesteśmy dumni, że Polski Holding Hotelowy jest partnerem tego wydarzenia i możemy wspólnie wspierać polski tenis – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Lotto SuperLIGA to jedno z największych przedsięwzięć w historii polskiego sportu. Profesjonalne rozgrywki tenisowe, w których udział wezmą najlepsze polskie kluby reprezentowane przez zawodników z polskiej i światowej czołówki, mogą dojść do skutku tylko dzięki wydatnemu wsparciu wielu sponsorów i patronów.

Regent Warsaw Hotel położony jest w centrum Warszawy, w sąsiedztwie Parku Łazienki Królewskie

i w bliskiej odległości od głównych atrakcji turystycznych miasta oraz ważnych lokalizacji biznesowych. W 5-gwiazdkowym hotelu do dyspozycji gości jest 246 pokoi. Każdy z nich został zaprojektowany tak, by zaoferować pobyt w komfortowych warunkach w spokojnym, a jednocześnie doskonale położonym miejscu w samym centrum Warszawy.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest nowoczesne zarządzanie obiektami świadczącymi usługi hotelarskie należącymi do Skarbu Państwa. Rolą PHH jest kształtowanie standardów na polskim rynku hotelarskim, jak również wprowadzanie innowacji, nowoczesnych rozwiązań i optymalizacji działania obiektów.