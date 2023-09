Polskie hotele mają wiele do zaoferowania międzynarodowym markom, ale na te naprawdę luksusowe brandy musimy poczekać. - Rynek nie jest jeszcze wystarczająco głęboki - uważa Paweł Nowakowski, założyciel PNConsulting, prelegent Property Forum 2023.

Na polskim rynku hotelowym jest wciąż dużo miejsca dla nowych międzynarodowych operatorów.

Paweł Nowakowski wskazuje czynniki, które decydują o atrakcyjności polskiego rynku hotelowego.

- Poziom usieciowienia mierzony liczbą pokoi hotelowych lub liczbą samych obiektów jest w Polsce stosunkowo niski i do lat nie przekracza 30 proc. Na rynku jest więc wciąż dużo miejsca dla nowych międzynarodowych operatorów – wyjaśnia założyciel PN Consulting opisując szczegółowo pozostałe zmienne, które mają wpływ na decyzje zagranicznych sieci.

Na potwierdzenie swojej opinii wskazuje ostatnie debiuty sieci Barcelo, Meininger Hotels, Mogotel czy Wyndham Hotels.

Luksusowe marki potrzebują dojrzałego rynku

Jeśli chodzi o hotele luksusowe, coraz więcej marek z segmentu luxury pojawia się w Polsce.

Należy jednak pamiętać, że nasz rynek nie jest wystarczająco głęboki dla niektórych operatorów marek pięciogwiazdkowych hoteli, np. sieci Kempinski Hotels, czy Four Seasons Hotels - mówi Paweł Nowakowski.

- Dla najwyższej klasy sieci hotelowych, Polska nie jest jeszcze na tyle rozwiniętym i dojrzałym rynkiem, aby mogły one z sukcesem u nas działać – przyznaje Paweł Nowakowski. – Jednak biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju polskiego rynku, uważam, że w niedługim czasie także te „topowe” sieci hotelowe pojawią się w Polsce – dodaje.

Fundusze rozważają kupno hoteli w budowie

Ekspert wyjaśnia również, jak inwestorzy podchodzą obecnie do transakcji hotelowych w Polsce i w Europie. Ponadto wskazuje główne kierunki, z których płynie zagraniczny kapitał do Polski. Ekspert zauważa również, że fundusze są dzisiaj gotowe do przeprowadzania transakcji typu forward, co na rynku wcześniej nie miało miejsca.

Obserwujemy silny popyt ze strony funduszy inwestycyjnych, które, m.in. rozważają kupno hoteli w budowie – mamy już do czynienia z kilkoma tego typu transakcjami na polskim rynku hotelowym – mówi założyciel PNConsulting.

Paweł Nowakowski zaznacza, że wszelkie prognozy zależą, m.in. od sytuacji na rynku finansowym.

– Drogi pieniądz determinuje aktywność inwestorów, a także alokację środków pieniężnych pomiędzy różne klasy aktywów. Na pewno dobrym prognostykiem jest powolny powrót na rynek hotelowy dłużnego finansowania ze strony banków oraz słabnącą działalność dewelopersko-inwestycyjną w innych segmentach rynku nieruchomości komercyjnych, w tym m.in. w biurach – mówi założyciel PNConsulting.

