Polski rząd inwestuje w nieruchomości. Państwowe spółki rosną w siłę

- Mimo że jedna i druga firma jest spółką nieruchomościową, to zupełnie inaczej te poszczególne rynki zostały dotknięte przez COVID w ostatnich kilkunastu miesiącach - mówi Karol Rabenda, nowy wiceminister MAP.

Polski Holding Hotelowy w 100 proc. należy do Skarbu Państwa.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Dużo hoteli w spółce jest przy lotniskach, więc był to okres trudny. Można jednak powiedzieć, że spółka sobie z tym poradziła. Tu oczywiście wpływ miało rządowe wsparcie, które pozwoliło uniknąć sytuacji najgorszej - przyznaje Rabenda i dodaje: - Firma wykorzystała te różne zastoje na modernizacje swoich podmiotów. Sytuacja wyjściowa po tym roku z pandemią jest, można powiedzieć, niezła - biorąc pod uwagę to, co się działo w gospodarce przy lockdownach.

PHH ma 27 obiektów w całej Polsce, które kiedyś w większości należały do państwowych firm, które takie obiekty utrzymywały głównie z myślą o swoich pracownikach.

Zobacz „Rządową ławę” z Karolem Rabendą, wiceministrem aktywów państwowych.

- Rozczłonkowanie tych hoteli po różnych spółkach czasami jest problematyczne również dla tych podmiotów. Tu systematyzowanie sytuacji jest jak najbardziej konieczne i myślę, że będzie odbywało się z korzyścią dla klientów - tak zapowiada Rabenda kolejne „skupowanie” obiektów noclegowych z firm z udziałem Skarbu Państwa.

Karol Rabenda przyznaje, że PHH jest zainteresowany obiektami należącymi obecnie do PGE, PGNiG oraz KGHM.

Państwowa grupa zrzeszająca hotele jest obecnie drugą co do wielkości taką spółką w Polsce. W szczycie pandemii, gdy hotele były zamknięte, a część z nich znajdowała się na skraju bankructwa, pojawiła się informacja, że PHH jest gotowy do inwestowania i przejmowania w części z nich udziałów.

- Obawy, że będziemy mieli monopol, nam nie grożą. Ten rynek jest całkiem dobrze rozwinięty - mamy podmioty zewnętrzne. PHH jest dużym graczem w tej branży i pewnie będzie większy, ale to raczej będzie związane z przejmowaniem i akwizycją różnego rodzaju hoteli, które są, można powiedzieć, w naszej gestii, i ich modernizacją - wyjaśnia wiceminister MAP.

Co dalej z Polskim Holdingiem Nieruchomości?

1

2