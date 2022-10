W HSU jest sklasyfikowanych ponad 22 tys. hoteli, co obejmuje 1,2 miliona pokoi w Europie.

– Serdecznie witamy Polskę jako dwudziestego członka Hotelstars Union. Nasz zharmonizowany system klasyfikacji hoteli zapewnia jasne zasady i wysoką jakość zarówno dla gości, jak i hotelarzy. W czasach rankingu opinii online i serwisów rezerwacyjnych jeszcze ważniejsze staje się rozszerzenie tej wiarygodnej i obiektywnej oceny na całą Europę, jeśli to możliwe – mówi prezydent HSU Markus Luthe.

Dzięki Polsce, która z kraju obserwatora HSU staje się członkiem stowarzyszonym, wiemy, że jeden z największych krajów UE jest częścią naszej rodziny gwiazd i zyskaliśmy ważnego partnera w turystyce we wschodniej części Europy – mówi Markus Luthe.

IGHP od 2018 roku reprezentuje rodzime hotelarstwo w strukturach HSU i od dłuższego czasu zabiega o zmianę odpowiednich przepisów krajowych, by możliwe było włączenie kryteriów HSU do systemu kategoryzacji w Polsce.

- Status członka stowarzyszonego HSU oznacza, że będziemy mieli prawo głosu na posiedzeniach tej organizacji. Dzięki temu możemy brać czynny udział w aktualizacji zasad klasyfikacji HSU i w kształtowaniu dalszego rozwoju tego cieszącego się coraz większą popularnością systemu klasyfikacji hoteli w Europie – mówi Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP.

Przed nami teraz czas intensywnych przygotowań do wprowadzenia kryteriów HSU do polskiego systemu prawnego. Moim zdaniem przełoży się to na wzrost wiarygodności standardu oferowanych usług hotelowych dla turystów, którzy coraz częściej opierają wybór hotelu na klasyfikacji HSU - mówi Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP.