Pomoc pracownikom, wsparcie materialne, zbiórki, zatrudnienie. Tak pomagają Ukraińcom hotele Best Western

W obliczu obecnej sytuacji w Ukrainie, hotele sieci Best Western zaangażowały się w akcje pomocowe poszkodowanym w wyniku inwazji. Jako że sieć zatrudnia wielu Ukraińców na różnych stanowiskach, to również im i ich rodzinom zaproponowano bezpośrednią pomoc. Niektóre hotele Best Western planują także zatrudnianie nowych pracowników i są otwarte na kandydatów z Ukrainy. Zapytaliśmy, jak dokładnie wyglądają działania pomocowe.

Best Western Hotels & Resorts to założona w 1946 r. grupa hotelowa z główną siedzibą w Phoenix w Stanach Zjednoczonych. Obecnie w obrębie marki działa ponad 4 tysiące hoteli w ponad 100 krajach na całym świecie. W Polsce istnieje 17 hoteli pod szyldem Best Western, które zlokalizowane są w 11 miastach m.in. Warszawie, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu.

Hotel w Katowicach aktywnie włączył się w działania pomocowe

W Hotel Best Western Mariacki w Katowicach pracuje obecnie czworo obywateli Ukrainy - wśród nich są pomoce kuchenne, kucharz i kierownik baru. Zaoferowano im pomoc w transporcie i ulokowaniu rodziny w kraju. Ponadto dwóm osobom z Ukrainy na dwa tygodnie zapewniono bezpłatnie pokój w hotelu z pełnym wyżywieniem. Personel zorganizował także prywatną zbiórkę na paczki dla uchodźców. Wprowadzono również do karty drinki w barwach flagi ukraińskiej, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na pomoc Ukrainie.

Na pytanie, czy obiekt w obecnej sytuacji jest w stanie zatrudnić w emigrujących do Polski obywateli Ukrainy, przedstawicielka hotelu odpowiada twierdząco. - Chodzi o zatrudnienie trzech osób na kuchni jako kucharz lub pomoc kuchenna, w zależności od kwalifikacji i znajomości języka. Jeśli osoby mówią po polsku, to jest także oferta dwóch innych stanowisk - wskazuje Anna Chwałko, General Manager Best Western Hotel Mariacki.

Hotele z grupy Polskiego Holdingu Hotelowego koordynując pomoc współpracują z urzędami wojewódzkimi

Także w grupie Polskiego Holdingu Hotelowego, w której są również hotele będące w sieci Best Western m.in. Best Western Plus Hotel Olsztyn, już od dawna pracują obywatele Ukrainy. Jeśli chodzi o zatrudnianie nowych, emigrujących obecnie do Polski obywateli Ukrainy, to przedstawiciele hoteli czekają na wprowadzenie specjalnych rozwiązań prawnych mających ułatwić zatrudnianie uchodźców.

W obliczu trwającej wojny obywatele Ukrainy mogą także z skorzystać z ulokowania w hotelach grupy. - Polski Holding Hotelowy zgłosił swoje obiekty do urzędów wojewódzkich w związku z przyjęciem wszystkich, którzy potrzebują pomocy uciekając przed wojną. Od kilku dni gościmy już uchodźców z Ukrainy i nie tylko w naszych hotelach, w tym m. in. w Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town. Pomoc jest na bieżąco koordynowana przez urzędy wojewódzkie i w zależności od sytuacji dostosowujemy ją do realnych potrzeb - mówi Magdalena Szefernaker, Dyrektor ds. Komunikacji i PR, Rzecznik Prasowy w Polskim Holdingu Hotelowym.

Ponadto grupa Polski Holding Hotelowy uruchomiła specjalny numer kontaktowy dla swoich pracowników narodowości ukraińskiej, pod którym mogą uzyskać pomoc w sprawach związanych z obecną sytuacją. Pracownicy hoteli i obiektów w grupie Polski Holding Hotelowy angażują się również społecznie na rzecz pomocy Ukrainie m. in. poprzez organizację zbiórek potrzebnych produktów, takich jak ubrania, koce czy żywność, a także zbiórek pieniędzy dla Ukraińców. Włączają się też w meblowanie mieszkań dla uchodźców oraz pomoc w transporcie z granicy w głąb kraju.

Warszawskie hotele z grupy Satoria zatrudnią Ukrainców. "Liczą się kompetencje, nie narodowość"

W hotelach pod szyldem Best Western z grupy Satoria (należą do nich Best Western Hotel Portos i Best Western Hotel Felix - oba w Warszawie) również pracują Ukraińcy - obecnie jest to około 20 osób. - Obejmują oni takie stanowiska, jak pokojowa, kelner, kucharz, zmywający czy konserwator. Są to zarówno osoby zatrudnione na umowie o pracę czy zlecenie, jaki i pracownicy współpracujących z nami firm - wymienia Michał Świgost, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Satoria Group.

- Obecnie zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie z wyżywieniem dla ukraińskich rodzin naszych pracowników. Odpowiadamy na ich bieżące potrzeby, nikogo nie chcemy pozostawiać bez pomocy. Reagujemy według opracowanego planu i staramy się do każdego podchodzić indywidualnie. Nikogo nie chcemy pozostawić samemu sobie - dodaje.

- Jesteśmy otwarci na zatrudnianie obcokrajowców - mówi Michał Świgost. - Ukraińcy mogą wziąć udział w rekrutacji na wszystkie rodzaje stanowisk, włącznie z tymi kierowniczymi. Dla nas liczą się kompetencje, nie narodowość. Tylko w przypadku niektórych stanowisk wymagana jest znajomość języka polskiego oraz angielskiego. Obecnie poszukujemy kelnerów, kucharzy, pokojowych i wszystkich Ukraińców zapraszamy do udziału w procesie rekrutacyjnym.

Załoga hoteli z grupy Satoria uruchomiła też pierwsze działania pomocowe. - Oferujemy wsparcie materialne, do każdego staramy się podchodzić indywidualnie. Czujemy się w obowiązku nieść pomoc i nikogo nie pozostawimy samemu sobie. Pozostajemy w kontakcie z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Warszawa i jesteśmy gotowi nieść pomoc, udostępniając dodatkowe miejsca noclegowe dla osób uciekających przed wojną. Nasze zasoby, w samej tylko Warszawie, pozwolą na zapewnienie nawet 6 tys. noclegów miesięcznie. Połączyliśmy siły z firmą Capital Park i razem współpracujemy z urzędem miasta. Wraz z powołaną grupą koordynatorów dokładamy wszelkich starań, by pomoc dla tych, którzy aktualnie potrzebują jej najbardziej, była przede wszystkim efektywna. Ponadto, razem ze wszystkimi aktywnymi członkami Warszawskiej Organizacji Turystycznej pracujemy nad wspólnym kierunkiem pomocy - wskazuje Michał Świgost.

Pracownicy i przyjaciele Satoria Group również angażują się w pomoc. - Na parkingu przed warszawskim hotelem Best Western Portos trwa zbiórka najpotrzebniejszych artykułów w ramach akcji zorganizowanej dla studentów jadących walczyć w obronie Kijowa. Aktywnie reagujemy na wszystkie pojawiające się potrzeby. Wierzymy, że nasze aktywne wsparcie pomoże odmienić los Ukraińców - podsumowuje przedstawiciel Satoria Group.

W hotelach w Baranowie i Poznaniu na razie brak wakatów, ale w przyszłości ma się to zmienić

Także w hotelach Best Western Edison w Baranowie i Liberte 33, BW Premier Collection w Poznaniu oferowana jest pomoc rodzinom zatrudnionych tam Ukraińców. - Obecnie zatrudniamy 12 osób na stanowiskach housekeeping, pomoc kuchenna czy kucharz. Pomagamy w sprowadzeniu ich rodzin i zapewnimy mieszkania tym rodzinom - tłumaczy Anna Kubiak, Dyrektor Generalny hotelu Best Western Edison w Baranowie i Liberte 33, BW Premier Collection w Poznaniu.

W tej chwili te hotele nie mają wakatów, ale w przyszłości jak najbardziej możliwe będzie tu zatrudnienie kolejnych osób z Ukrainy. Chodzi o stanowiska w dziale housekeepingu, jako pomoc kuchenna czy pracę w winnicy. - Nie wymagamy doświadczenia, ale dyspozycyjności, bo praca jest zmianowa. W housekeepingu mile widziana jest znajomość języka polskiego - mówi Anna Kubiak.

Hotele w Poznaniu i Baranowie obecnie przyjmują uchodźców. Załogi organizują też zbiórki niezbędnych artykułów. - Wysyłamy je "własnymi kanałami" na Ukrainę, także do rodzin naszych pracowników. Oni przekazują te dary osobom potrzebującym, armii itd. - podsumowuje Anna Kubiak.