Ponad 150 mln zł strat miesięcznie przez pandemię koronawirusa. Branża targowa szuka wyjścia z kryzysu

Organizatorzy targów w kraju i za granicą przekładają imprezy na nowe terminy. Niektóre wydarzenia, np. targi motoryzacyjne w Genewie, zostały odwołane i nie odbędą się w innym tegorocznym terminie. fot. Shutterstock









Dodano: 15 mar 2020 18:59

Przemysł targowy intensyfikuje działania na rzecz poprawy sytuacji, jaka powstała w wyniku zachorowań na COVID 19. Po odwołaniu zaplanowanych na najbliższe tygodnie imprez, sektor ten mówi o coraz większych stratach - na dzień dzisiejszy szacowanych na ponad 150 mln zł miesięcznie - i zwraca się do władz oraz instytucji finansowych o wsparcie. Przedsiębiorcy zajmujący się organizacją i obsługą targów, we współpracy z przedstawicielami branży turystycznej i MICE utworzyli sztab kryzysowy do walki ze skutkami epidemii koronawirusa dla przedsiębiorców. Wspólne stanowisko ma przełożyć się na konkretne rozwiązania wypracowane przez sektor finansowy i władze państwa.