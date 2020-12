Ponad 50 gmin walczy o odmrożenie turystyki zimowej

Nie da się powstrzymać przed przyjazdem w góry ludzi, którzy chcą wypoczywać. Nie powstrzymamy też właścicieli obiektów noclegowych przed omijaniem prawa, jeśli są w nim oczywiste luki. Hotele, gastronomia i stoki tworzą system. Otwarcie wyciągów jest tylko kroplówką, która niewiele daje. Zwłaszcza, że przepisy są kuriozalne, bo na jednego narciarza ma przypadać 100 mkw. Jak to się ma do 15 mkw. na klienta w centrach handlowych? - pyta Elżbieta Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Izby gospodarcze: tatrzańska, nowotarska, sądecka i szczyrkowska wraz z samorządowcami zaapelowały do rządu o zimowe odmrożenie branży turystycznej. – Do naszego apelu przyłączają się kolejne samorządy. Jest ich już ponad 50. Są to głównie gminy górskie – tłumaczy Elżbieta Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Ferie przedłużone do marca

Przedsiębiorcom i samorządowcom chodzi głównie o otwarcie hoteli i gastronomii oraz wydłużenie ferii zimowych.

– Proponujemy rozciągniecie ferii do ośmiu, dziesięciu tygodni, tak aby w jednym czasie mogli przyjeżdżać mieszkańcy jednego lub dwóch województw. Uniknęlibyśmy wtedy tłumów. Byłoby bezpieczniej. W narciarskich miejscowościach warunki do uprawiania sportu są bardzo dobre do końca marca. Większość aktywności zimowych ma charakter rekreacyjny i odbywa się na otwartej przestrzeni, gdzie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego – tłumaczy Elżbieta Agata Wojtowicz.

Przypomina, że od 28 grudnia, gdy prawdopodobnie wrócimy do systemu strefowania zagrożenia sanitarnego, może się zdarzyć, że w niektórych województwach trzeba będzie wprowadzić zakaz przemieszczania się.

– Jednak coraz więcej mamy ozdrowieńców, którzy mogliby skorzystać z wypoczynku, więc dlaczego mamy im odbierać tę możliwość – dodaje prezes.

Zaostrzony rygor sanitarny

Przedsiębiorcy zdecydowali się także na wprowadzenie dodatkowego progu bezpieczeństwa w postaci testów, który da możliwość uruchomienia mechanizmu kontroli na każdym etapie korzystania z wypoczynku.

– Przedsiębiorcy ze swej strony gwarantują refundację kosztów wykonania testów przez przyjeżdżających turystów, testowanie pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą turystów i przygotowanie bazy noclegowej, gastronomicznej i innej do zaostrzonych wymogów i reguł sanitarnych – wylicza Elżbieta Agata Wojtowicz.

Prezes podkreśla, że wprowadzenie zasad i rygorów umożliwiających spędzenie wypoczynku w Polsce pozwoli uniknąć sytuacji odpływu turystów do innych krajów.

– Słowacja prawdopodobnie będzie wpuszczać tylko turystów z negatywnym wynikiem testu. Niemcy przesuwają podjęcie decyzji o otwarciu turystyki zimowej do początku stycznia. Wiemy już, że wspólnego stanowiska krajów Unii Europejskiej nie będzie. W Austrii już szóstego grudnia kończy się część restrykcji i prawdopodobnie – sądząc po akcji promocyjnej – stoki tam ruszą na początku grudnia. Ofert pobytowych nie brakuje. Oczywiście wszystkie w pełnym reżimie sanitarnym. Taki sam system możemy stworzyć w Polsce – uważa prezes Wojtowicz.

