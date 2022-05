Ponad połowa Polaków preferuje podróże solo. Tak wynika z badań Kiwi.com

Kiwi.com zapytała Polaków o to, jak lubią podróżować i czym kierują się przy wyborze miejsca docelowego. Ponad połowa z nas lubi podróżować w pojedynkę, jedynie 14 proc. w gronie rodzinnym. Okazuje się, że przy wyborze kierunku na wakacje niemal co trzecia osoba kieruje się rekomendacjami przyjaciół i rodziny. Wakacje spędzamy głównie na wypoczynku i relaksowaniu się. Jedynie co dziesiąta osoba stawia na przygodę i działanie w terenie.