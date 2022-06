Popularny kierunek znów dostępny z Jasionki

W sezonie zimowym wracają rejsy z Jasionki do Hurghady.

Oferta biura podróży Coral Travel to odpowiedź na oczekiwania coraz większej liczby mieszkańców Podkarpacia podróżujących do słonecznych destynacji w sezonie zimowym.

Rejsy odbywać się będą w czwartki.

- Do tej pory Egipt sprawdzał się u nas doskonale, bo to gwarancja doskonałej pogody oraz wysokiej jakości hoteli w konkurencyjnej cenie. Jestem przekonany, że ta propozycja spotka się z dużym zainteresowaniem pasażerów – mówi Adam Hamryszczak, prezes podrzeszowskiego lotniska.

W Hurghadzie i okolicznych miejscowościach każdy znajdzie coś dla siebie. Wielbiciele aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji Wyspy Giftun, doskonałe miejsce do snorkelingu i nurkowania, gdzie można zobaczyć rafy koralowe i piękne plaże. Wyspa Magawish to kolejny raj dla miłośników raf koralowych i ryb, a z plaży można podziwiać delfiny bawiące się wśród fal. Zaś podczas odprężającej wycieczki do Dolphin House oglądać można dziko żyjące delfiny.

Na pewno dobre wspomnienia przywozi się też z wyprawy na wyspę Mahmya, która jest istnym rajem na ziemi. Gdy już znudzi się relaks na plaży można popłynąć na wspaniałe pobliskie rafy.

Biura i hotele oferują całodniowe wycieczki do Kairu - na Piramidy w Gizie, do Wielkiego Sfinksa czy Muzeum Egipskiego. Można też wziąć udział w pustynnym safari na quadzie, albo w wyprawie wędkarskiej.

Oferta noclegowa Hurghady jest bardzo bogata. Można znaleźć spokojne kurorty na plaży, dobre restauracje, a życie nocne tętni niemal do rana. Propozycja zimowych wakacji w Egipcie jest więc bardzo szeroka, z ponad 70 hotelami najczęściej w standardzie 5* All Inclusive. To w zdecydowanej większości rozległe kurorty, z basenami, Aquaparkami, basenami z podgrzewaną wodą i krytymi basenami, a także ciekawa oferta SPA i sportów wodnych. Również w popularnym okresie świąteczno-noworocznym klienci Coral Travel mogą liczyć na ciekawe oferty ze specjalnymi pakietami, np. odświętnym menu i wydarzeniami tematycznymi.

Co ważne wielu Egipcjan wyrusza na wakacje nad Morze Czerwone latem, by uciec od nieznośnych upałów w miastach, więc aby uniknąć tłumów najlepszy dla polskich turystów jest okres od października do kwietnia. Hurghada jest piękna przez cały rok, a poza sezonem turystycznym nadal jest tam ciepło. Warto tylko pamiętać o przestrzeganiu lokalnych zasad dotyczących ubioru; w Egipcie należy zakrywać ramiona i nogi, a kobiety także głowę.