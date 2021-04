Porr wybuduje aparthotel w Zieleńcu

Umowa zakłada niezwłoczne przystąpienie przez generalnego wykonawcę do realizacji kolejnych etapów powstającej na Dolnym Śląsku inwestycji aż do stanu deweloperskiego. Do końca bieżącego roku planowane jest osiągnięcie stanu surowego zamkniętego.

- Pozyskanie do współpracy tak doświadczonego partnera, będącego dodatkowo ekspertem w swojej branży, to gwarancja najwyższej jakości, terminowości i rzetelności przebiegu prac oraz przede wszystkim końcowego efektu całego procesu na odpowiednim poziomie - mówi Ewa Zjawiona, prezes zarządu spółki prowadzącej inwestycję.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

PORR S.A. należy do grona największych w Polsce firm budowlanych i posiada bogate doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów. W portfolio zrealizowanych inwestycji spółki są m.in. Hotel Intercontinental w Warszawie, Biurowiec Warsaw Financial Centre, Le Palais Office w Warszawie, Park biurowy Business Garden Poznań, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego czy Giełda Papierów Wartościowych, a także projekty infrastrukturalne oraz z zakresu inżynierii lądowej: Remont Mostu Łazienkowskiego w Warszawie, stacja metra Plac Wilsona w Warszawie, estakada w ciągu drogi S7 (nowa Zakopianka), Drogowa Trasa Średnicowa na Śląsku czy modernizacja zbiornika wodnego w Nysie. PORR S.A. jest także liderem konsorcjum realizującego Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.

- INFINITY Zieleniec ski & spa to kolejna inwestycja realizowana przez PORR w ważnym ośrodku narciarskim w Polsce. Także na Dolnym Śląsku, na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie już w najbliższym sezonie zimowym oddamy do użytku kluczowy projekt dla polskiego narciarstwa biegowego oraz biathlonu – Dolnośląskie Centrum Sportu. Z równym zaangażowaniem co do ośrodka w Jakuszycach podchodzimy do rozpoczynającej się właśnie inwestycji w Zieleńcu” – powiedział Dariusz Wietrzyński, członek zarządu PORR S.A. odpowiedzialny za budownictwo kubaturowe.

- Znajdujemy się obecnie w bardzo interesującym momencie, jeśli chodzi o rynek apartamentów inwestycyjnych, których popularność dodatkowo wzmocniła wciąż trwająca pandemia. Inwestorzy coraz chętniej kierują swoją uwagę w stronę inwestycji położonych w wyjątkowych miejscach - najlepiej otoczonych zielenią, czy jak to ma również miejsce w przypadku naszego projektu, również wpisanych w górski krajobraz - dodaje Ewa Zjawiona.