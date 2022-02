Porsche inwestuje w sieć hoteli. Będzie luksusowo i drogo

Steigenberger Porsche Design Hotels to najnowszy koncept luksusowych hoteli i spa, którym Porsche we współpracy z Deutsche Hospitality chce trafić do najbardziej wymagających gości.