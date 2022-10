Port Lotniczy Bydgoszcz ma nowy gastrokoncept. O otwarciu lokalu lotnisko poinformowało w czwartek.

Z okazji otwarcia nowej restauracji pasażerowie portu lotniczego Bydgoszcz mogą liczyć na słodką niespodziankę. Z oferty nowego lokalu gastronomicznego pasażerowie mogą skorzystać w strefie non shengen w hali odlotów, podczas oczekiwania na rejs.

Coś nowego dla Podróżnych 💙 Dziś na naszym lotnisku miało miejsce otwarcie Bistro in Heaven 😇🎉 Znajdziecie je w hali odlotów, w strefie Non Schengen. A w nowym bistro między innymi 👇 ☁️ zestawy obiadowe 🍝 ☁️ kanapki i przekąski 🥪 ☁️ desery i ciasta 🍰 ☁️ napoje ciepłe ☕️ i zimne 🥤 Tymczasem dzisiaj… do każdego zamówienia słodka niespodzianka gratis 🎁 - napisał na portalu Facebook Port Lotniczy Bydgoszcz.