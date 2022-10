Port Lotniczy Poznań-Ławica: "To trzeci miesiąc z wynikiem powyżej wyniku tego samego miesiąca z 2019 roku."

Port Lotniczy Poznań-Ławica odnotował po wrześniu br. 282 702 obsłużonych pasażerów i wzrost 22/21 na poziomie 54 proc.

LCC: 129 697 pasażerów i wzrost 22/21 na poziomie 61 proc..

Legacy: 31 353 pasażerów i wzrost 22/21 na poziomie 23 proc..

Po wrześniowych wynikach można śmiało stwierdzić, że Port Lotniczy Poznań-Ławica jest na dobrej ścieżce do 2 000 000 pasażerów.



We wrześniu br. Poznań -Ławica miał 282 702 obsłużonych pasażerów. Od stycznia do września 2022 r. to aż 1 773 415 pasażerów. Port lotniczy w Poznaniu przetrwał już trzeci miesiąc z wynikiem powyżej wyniku tego samego miesiąca z 2019 roku.

Wynik września br. okazał się dla poznańskiego portu lepszy od wyniku września 2020, czy 2019. Trzeci kwartał roku 2022 to aż 899 358 obsłużonych pasażerów. Okazuje się, że do 2 mln brakuje 226 585 pasażerów do końca roku.

Najpopularniejszym kierunkiem LCC okazał się Dublin (DUB) (ponownie zaraz po Londynie), a kolejne miejsca to: Budapeszt (BUD), Zadar (ZAD), Oslo (TRF). Ponownie bardzo dobre wyniki dla segmentu Legacy z najpopularniejszym kierunkiem – Warszawa. Najpopularniejsze kierunki Czarter to Antalya (AYT), Rodos (RHO), Zakintos (ZTH).







