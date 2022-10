12 kierunków czarterów w planach na lato 2023 zapowiada port lotniczy Rzeszów-Jasionka.

Ponad 114 tysiące pasażerów skorzystało z wakacyjnych połączeń oferowanych przez port lotniczy Rzeszów-Jasionka.

To o 47 proc. więcej niż w najlepszym dotąd 2018 roku.

Wśród 13 kierunków czarterowych i letnich tras sezonowych największą popularnością cieszyła się turecka Antalya.

– Mieliśmy plan, żeby podczas wakacji być najchętniej wybieranym lotniskiem w Polsce wschodniej. Udało się ten cel zrealizować i wierzymy, że w kolejnych latach ten nasz wynik będzie się systematycznie powiększał – mówi Adam Hamryszczak, prezes podrzeszowskiego portu lotniczego.

Wakacyjne czartery do Turcji, Grecji, Bułgarii i Albanii przewiozły łącznie 95,5 tys. pasażerów. 19 tysięcy podróżnych w lotach regularnych (do Bułgarii, Chorwacji i Włoch oraz na krajowych trasach do Gdańska oraz Olsztyna) wyśrubowało rekordowy wynik. Turyści najczęściej wybierali loty do Turcji, którą wybrało 43 procent wszystkich podróżnych.

– Sezon wakacyjny w Turcji trwa w zasadzie cały rok, bo to także świetne miejsce dla narciarzy. Natomiast od kwietnia do października można być pewnym dobrej pogody – opowiada Paweł Dowgier, Honorowy Konsul Generalny Republiki Turcji w Krakowie. Gość konferencji zwracał uwagę na nieoczywiste tureckie miejsca i potrawy. – To kraj ciekawy i przyjemny dla turystów, a przede wszystkim bezpieczny. Osobiście szczególnie lubię Stambuł, który jest miastem-mostem dwóch kontynentów, stykiem kultur i religii – dodaje.

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka poinformował również jakie destynacje na wakacje 2023 znajdują się w systemach rezerwacyjnych biur podróży. Siatka ofert obejmuje 12 słonecznych destynacji. Są w niej: Antalya i Bodrum (Turcja), Korfu, Kreta, Rodos i Zakynthos (Grecja), Burgas i Warna (Bułgaria), Tirana (Albania), Majorka (Hiszpania), Monastir (Tunezja) oraz Hurghada (Egipt), która otworzy sezon już zimą, od 22 grudnia.

Podsumowano, że od początku 2022 roku z lotniska w Jasionce skorzystało już ponad 600 tys. pasażerów. – To wynik, którego mało kto się spodziewał, ale jest on efektem zaplanowanych działań całego zespołu pracowników – podkreśla prezes Adam Hamryszczak.

