Portal wPolsceNajlepiej.pl przyciąga użytkowników w nowej formie

Polski Holding Hotelowy zaprezentował nowy film promujący stronę wPolsceNajlepiej.pl. Łącznie na stronie rezerwacyjnej holdingu znajdują się oferty blisko 50 hoteli i obiektów, należących do grupy PHH.

– Przedstawiamy nowe wideo promujące stronę wpolscenajlepiej.pl. W ostatnim czasie do strony rezerwacyjnej PHH zostały dołączone kolejne obiekty, dzięki czemu nasza oferta turystyczna jest jeszcze bardziej atrakcyjna. Naszym gościom oferujemy komfortowe i przyjazne warunki do wypoczynku na terenie całego kraju, zarówno nad morzem, jak i w górach, a także w polskich miastach. Podpowiadamy również jak ciekawie spędzić czas i z jakich atrakcji skorzystać w wybranych miejscach. Zachęcamy do rezerwacji i wypoczynku w naszych obiektach, a tym samym poznawania pięknych zakątków naszego kraju – podkreśla Magdalena Szefernaker, dyrektor ds. komunikacji i PR Polskiego Holdingu Hotelowego.

Aktualnie na stronie www.wpolscenajlepiej.pl znajdują się informacje o blisko 50 hotelach i obiektach, w których możemy dokonać rezerwacji. Dzięki udostępnionym filtrom użytkownicy mogą znaleźć najlepsze dla nich zakwaterowanie, które można wyszukać według miasta, destynacji, standardu obiektu, typu obiektu, oferowanych udogodnień, rodzajów pokoi czy atrakcji. Zainteresowani znajdą tutaj również oferty specjalne dostępne w hotelach grupy, które można filtrować według destynacji i formy wypoczynku. Zakładka „Inspiracje” podpowie zaś, jak aktywnie spędzić czas w okolicy, w której planujemy wypoczynek.