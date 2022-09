POT ogłosiła konkurs na dyrektora ZOPOT z siedzibą w Budapeszcie

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Budapeszcie.

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 21.09.2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy to IV kwartał 2022 r.

Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT), tworzone są w krajach bardzo ważnych oraz perspektywicznych dla rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski. Obecnie Polska Organizacja Turystyczna (POT) ma 14 takich ośrodków, z czego 11 zlokalizowanych jest w Europie, jeden w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, w Japonii w Tokio oraz w Chinach w Pekinie.

ZOPOT -y powoływane są w celu realizacji zadań statutowych POT na obszarach swojego działania. Jednak ich obecność na danym rynku ułatwia gromadzenie informacji dotyczących wyjazdów z danego kraju, analizę danych pozyskiwanych z różnych źródeł, pozwala na bezpośrednie i stałe kontakty z mediami oraz przedstawicielami branży, a także z konsumentami, którzy planują podróż do Polski i proszą o informacje i materiały. Informacje i wiedza gromadzone przez Ośrodki, których bez ich pracy nie byłoby można pozyskać, stwarzają podstawy tworzenie planów i strategii POT.

Obecnie POT ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Budapeszcie. Głównym obowiązkiem dyrektora będzie promocja Polski w dziedzinie turystyki na rynku węgierskim.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Niezbędna jest także udokumentowana biegła znajomość języka węgierskiego.

Kandydatowi przyda się także wiedza z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki, a także znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej. Potrzebna będzie również umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami, wiedza na temat stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych oraz znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat: "Koncepcja komunikacji marketingowej na rynku węgierskim, w roku 2023, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej i pandemicznej na rynek turystyczny."

Oferty należy przesyłać na adres: rekrutacja@pot.gov.pl, w terminie do dnia 21.09.2022 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w Budapeszcie”, w tytule e-maila. Szczegóły oferty dostępne są na stronie https://www.pot.gov.pl/pl/o-pot/kariera/dyrektor-zopot-w-budapeszcie

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy to IV kwartał 2022 r.



