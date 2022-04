Powrót hoteli po pandemii. Jak zielonogórscy przedsiębiorcy widzą ten sezon?

Jak przyznaje Rafał Andrzejaszek, manager City Boutique Hotel, w okresie pandemii obiekt był na zmianę zamykany i otwierany, kiedy obostrzenia były luzowane. Dopiero zaś od miesiąca czuć pewną stabilizację pod względem rosnącej liczby rezerwacji.

Przychodzą nowi goście, wracają starzy

- Nasi stali goście też już powoli zaczynają do nas wracać. Mamy coraz więcej nowych gości, także wróciliśmy już na pełne obroty. Obłożenie hotelu jest na wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że wszystko wróci do normalności sprzed pandemii, że to będzie znowu stabilna branża - mówi.

- Udało się nam uchować wszystkich pracowników. Jest to stały zespół, który cały czas u nas pracuje. Więc mamy taką nadzieję, że każdy rok będzie lepszy, bo ciężko jest odbudować straty, które powstały przez dwa lata - dodaje.

Hotelarze narzekają na brak rezerwacji z wyprzedzeniem

Tomasz Stefanowicz, właściciel apartamentów w Zielonej Górze, w rozmowie z portalem WZielonej.pl przyznaje, że w czasie pandemii wielu jego klientów skorzystało z bonu turystycznego, który wsparł budżet biznesu. Przedsiębiorca zwraca jednak uwagę, że i ten rok może być trudny ze względu na wysoką inflację.

- W tej chwili już widzimy rezerwacje, które są robione z dużo większym wyprzedzeniem, ale w dalszym ciągu nie mamy rezerwacji. W 2019 roku w styczniu czy w lutym miałem już zarezerwowanych na okres letni 30-40 proc. apartamentów. W tej chwili tego nie ma.

- Na razie nie martwimy się o najbliższe pół roku, bo wiemy, że mamy już praktycznie wynajęte wszystkie apartamenty. Na podstawie ostatnich dwóch lat cały czas widzimy wśród Polaków wzrost zainteresowania wyjazdami. Myślę, że wojna też mieć wpływ na to, że część Polaków nie zdecyduje się na wycieczki zagraniczne i zostanie w Polsce - uzupełnia.