Powstaje Oceanarium Nautilus Gdańsk – największy taki obiekt w Europie

W gdańskiej dzielnicy Letnica powstanie Oceanarium Nautilus Gdańsk, który ma być największym w Europie obiektem edukacyjno-rozrywkowym.

Całkowita powierzchnia kompleksu to 50 tys. mkw.

Nautilus Gdańsk będzie składał się z multimedialnego oceanarium, egzotycznej laguny, pingwinarium, jaskiń 5D, interaktywnego centrum nauki, świata wirtualnej rzeczywistości oraz hotelu z zapleczem konferencyjnym i galerią medyczną.

Po odstąpieniu od projektu spółki PFI Future, koncepcję kontynuuje spółka Arena Gdańsk.

W Letnicy, w okolicy stadionu Energa, wzdłuż Alei Macieja Płażyńskiego, budowany jest nowy kompleks, który z pewnością przyciągnie turystów z całej Polski oraz z zagranicy. To Oceanarium Nautilus Gdańsk. Ma być największym w Polsce, a także w całej Europie, obiektem edukacyjno-rozrywkowym, którego całkowita powierzchnia wyniesie ponad 50 tys. mkw. Będzie składał się z multimedialnego oceanarium z rekinami i innymi egzotycznymi zwierzętami (160 gatunków). W oceanarium będzie można podziwiać przede wszystkim faunę i florę wodną Ameryki Południowej.

Nautilus Gdańsk ma być równie atrakcyjny jak Tropical Islands pod Berlinem. Imponujący kompleks będzie składał się z multimedialnego oceanarium, egzotycznej laguny o powierzchni 60 tys. mkw., pingwinarium, jaskiń 5D, interaktywnego centrum nauki, świata wirtualnej rzeczywistości oraz hotelu z zapleczem konferencyjnym i galerią medyczną. Oferta spędzania czasu wolnego zostanie także wzbogacona o gastronomię, handel i drobne usługi.

Pozwolenie na budowę zostało wydane 30 grudnia 2019 roku, jednak umowa z prywatnym inwestorem na budowę oceanarium została zerwana w 2020 roku. Szalejąca wówczas pandemia okazała się być gwoździem do trumny tego projektu. Spółka PFI Future, która miała zrealizować to przedsięwzięcie, przez kilka lat bezskutecznie ubiegała się o finansowanie obiektu. Jak informuje portal Trójmiasto.pl brak prywatnego partnera nie oznacza, że projekt został porzucony. Inwestycja miała powstać razem z właścicielem stadionu – spółką Arena Gdańsk, która obecnie nie porzuciła planu budowy obiektu. Co prawda obiekt nie będzie oddany do użytku, jak wcześniej zapowiadano, z końcem 2022 roku, ale wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach oceanarium idealnie uzupełni turystyczną ofertę Trójmiasta.