Pozew zbiorowy za lockdown. Firmy turystyczne idą do sądu

21 paź 2020 08:57

Kancelaria Dubois i Wspólnicy informowała w czerwcu, że złożyła w imieniu branży turystycznej wezwanie do zapłaty 141 mln zł odszkodowania przez Skarbu Państwa. Z informacji Business Insider Polska wynika, że pozew do dzisiaj jednak nie trafił do sądu. Najpierw przedsiębiorcy próbowali się z państwem dogadać. Teraz według kancelarii nie ma innej drogi jak złożenie pozwu cywilnego przeciwko Skarbowi Państwa. Właśnie go przygotowuje i wkrótce zostanie złożony w sądzie.