Poznański hotel Moxy świętuje ponowne otwarcie koncertem Stachursky’ego

– Wszyscy długo czekaliśmy na możliwość powrotu do normalności. Turyści znowu zaczęli podróżować, hotele przyjmują gości, otwierają się ogródki i restauracje, wracają imprezy okolicznościowe. My również chcemy wspólnie świętować ten ważny dla nas moment – ponownego otwarcia dla gości naszego obiektu przy Porcie Lotniczym Poznań-Ławica – mówi Matthieu Carrour, Kapitan Załogi Moxy Poznań Airport – Cieszymy się, że możemy przywitać Was nie tylko w naszym obiekcie, ale również spotkać się wirtualnie we wnętrzach Moxy Poznań Airport podczas koncertu Stachursky online już w najbliższy piątek o godz. 20.00. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.

Hotel Moxy w Poznaniu otworzył się ponownie w połowie maja po ponad roku zamknięcia.

28 maja swoją działalność wznawiają również restauracje w całym kraju. Wszystkich turystów, którzy w tym dniu będą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica, Moxy Poznań Airport zaprasza do swojego punktu gastronomicznego, w którym będzie można skosztować smacznych przekąsek i nieoczywistych drinków.

– Bardzo się cieszę, że mogę jako pierwszy artysta wystąpić w koncercie organizowanym w wyjątkowym Moxy Poznań Airport. Dostaję wiele sygnałów od swoich sympatyków, że oczekują powrotu do koncertów i normalności. Mam wielką nadzieję, że to wydarzenie będzie szansą na spotkanie się z fanami na żywo, chociaż w wersji wirtualnej. Niech muzyka, moc i potęga będzie z Wami – mówi Jacek Stachursky, wokalista.

Patronat nad koncertem Stachursky online objęła Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

– Moxy Poznań Airport dał wyraźny sygnał, że organizacja wydarzeń kulturalnych w hotelach jest znów możliwa, a to świetna wiadomość dla turystów, jak i poznaniaków. Szczerze wierzymy, że podobnych wydarzeń czyli pretekstów do odwiedzin będzie lawinowo przybywać – mówi Jan Mazurczak, prezes zarządu PLOT.

Szczegóły wydarzenia oraz sama transmisja będzie dostępna na firmowym fanpage Moxy Poznań Airport: www.facebook.com/MoxyPoznanAirport

Partnerami medialnymi tego wydarzenia są: Hotelarz, Świat Hoteli oraz Wasza Turystyka, na których Facebooku również będzie można oglądać koncert online.

Moxy w Poznaniu to jeden z najnowszych obiektów na turystycznej mapie Wielkopolski, który przyjął pierwszych gości w listopadzie 2019 roku. Jest to drugi obiekt lifestylowej marki Marriott należący do Polskiego Holdingu Hotelowego. Dysponuje zapleczem gastronomicznym, salą spotkań oraz parkingiem na 84 auta.