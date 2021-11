Pracownicy hoteli PHH nagrodzeni

Pracownicy Polskiego Holdingu Hotelowego odebrali nagrodę pieniężną za pozyskanie największej liczby nowych uczestników programu lojalnościowego Marriott Bonvoy. Przedstawiciele recepcji warszawskich hoteli – Courtyard by Marriott Warsaw Airport oraz Renaissance Warsaw Airport Hotel otrzymali symboliczny czek o wartości 53 800 zł.

Uroczyste wręczenie czeku odbyło się w warszawskim hotelu Courtyard by Marriott.

Czek do rąk własnych pracowników recepcji obu hoteli wręczył Janusz Mitulski, dyrektor ds. rozwoju sieci na Europę Środkowo-Wschodnią, Marriott International.

W uroczystości wzięli również udział Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego i dyrektorzy generalni nagrodzonych obiektów.

– Dzięki efektywnej pracy obu zespołów hoteli PHH cały czas poszerza się elitarne grono członków programu Marriott Bonvoy. Zwłaszcza imponujący jest tutaj wkład hotelu Courtyard by Marriott, dzięki któremu, w sierpniu tego roku, do programu dołączyło aż 1658 nowych członków. Był to najlepszy wynik wśród wszystkich hoteli marki Courtyard na świecie i wśród wszystkich hoteli sieci Marriott w Europie – powiedział Janusz Mitulski, starszy dyrektor ds. rozwoju sieci na Europę Środkowo-Wschodnią, Marriott International. – Pracownicy hoteli PHH wykazali się niesamowitym zaangażowaniem i wytrwałością – cechami, które w Marriott International tak bardzo cenimy. Gratuluję Wam fantastycznych wyników, zwłaszcza w tych trudnych, pandemicznych czasach – podkreślił Mitulski.

– Cieszę się, że pomimo trudnego roku dla całej branży hotelarskiej nasi pracownicy są cały czas nastawieni na sukces. Pracownicy hoteli Polskiego Holdingu Hotelowego są świadomi, jak ważny jest program lojalnościowy międzynarodowych sieci, z którymi współpracujemy. Działamy według zasady „think global, act lokal”. Dzięki temu, zwiększając bazę członków programu lojalnościowego, po pierwsze zyskujemy lojalnych gości w naszych hotelach, a po drugie, co jest dla mnie ważne, obniżamy koszty dystrybucji naszych obiektów. To bardzo istotne, że sieci międzynarodowe aktywnie pracują nad zwiększeniem swojego udziału w rynku w stosunku do OTA. Cieszę się, że sieć Marriott w ten sposób motywuje pracowników i pokazuje, że ta praca jest opłacalna dla wszystkich – zaznaczył Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl