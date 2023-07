Przedstawiciele recepcji warszawskich hoteli PHH – Courtyard by Marriott Warsaw Airport oraz Renaissance Warsaw Airport Hotel zostało nagrodzeni w programie Marriott Bonvoy.

Pracownicy hoteli otrzymali czek o wartości 70,6 tys. zł.

Zostali nagrodzeni za wybitne osiągnięcia w realizacji międzynarodowego programu lojalnościowego Marriott Bonvoy.

Dodatkowo pracownicy hotelu Courtyard otrzymali nagrodę za pozyskanie w 2022 r. największej liczby nowych uczestników programu wśród wszystkich hoteli Marriott Salect Brands w obszarze EMEA.

Uroczyste wręczenie czeku odbyło się w warszawskim hotelu Courtyard by Marriott. Czek do rąk własnych pracowników recepcji hoteli Courtyard i Renaissance przekazał Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego oraz dyrektorzy obu nagrodzonych hoteli – Sylwia Korzeniewska i Artur Derela.

– Pracownicy hoteli PHH doskonale wiedzą jak ważne są programy lojalnościowe międzynarodowych sieci w budowaniu zaufania i zadowolenia naszych gości, co również przekłada się na bardzo dobre obłożenie w naszych hotelach. Rekordowe wyniki osiągnięte przez pracowników recepcji hotelu Courtyard, a także bardzo dobre wyniki hotelu Renaissance są potwierdzeniem codziennej, wytężonej pracy całego zespołu nad utrzymaniem najwyższego poziomu usług, które oferujemy naszym gościom. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i cieszę się, że sieć Marriott International już po raz kolejny doceniła naszych pracowników, co motywuje ich do dalszego, aktywnego promowania programu Marriott Bonvoy, który będzie procentował dla nas wszystkich – podsumował Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH.

Marriott Bonvoy to program lojalnościowy sieci Marriott International, który obejmuje ponad 30 marek, a co za tym idzie ponad 8 000 hoteli na całym świecie. Dołączenie do programu, jak i samo członkostwo nie wiąże się z żadnymi kosztami, a daje podróżującym wiele benefitów. Hotele PHH po raz kolejny zostały nagrodzone finansowo za realizację tego programu. W tym hotel Courtyard już kolejny rok z rzędu został liderem wśród wszystkich hoteli Marriott Salect Brands w obszarze EMEA. W liście gratulacyjnym od zespołu Marriott Bonvoy przesłanym do pracowników Courtyarda, podkreślono, że sukces osiągnięty przez pracowników PHH to wynik zaangażowania i pracy całego zespołu. A otrzymane wyróżnienie to dowód na to, że hotel dostarcza gościom najwyższą jakość usług, a zarazem odzwierciedla ducha Marriott Bonvoy.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl