Prawnuczka właścicieli Dworu w Rokietnicy chce przywrócić mu dawną świetność. Jej plan doceniła KE

Jest Pani prawnuczką jednych z dawnych właścicieli dworu w Rokietnicy. Pamięta Pani rodzinne opowieści o czasach świetności tego miejsca?

Niestety pradziadków nigdy nie poznałam, opowieści miałam okazję słyszeć od dziadka i jego rodziny. Ale nigdy nie było o te opowieści łatwo - rodzina starała się żyć przyszłością. Jednak jeśli wspominali tamten okres, to zawsze te przyjemne wydarzenia i wspaniałych ludzi.

Natalia Gnoińska, prawnuczka jednych z dawnych właścicieli Dworu w Rokietnicy, zamierza przywrócić mu dawną świetność oraz nadać nowe funkcje.

Mieszka Pani w Warszawie. Obserwowała Pani losy dworu?

Tak, mieszkam w Warszawie, tu też się urodziłam. Dzięki ciekawości historycznej i dobrodziejstwom internetu mogłam przez ostatnie lata śledzić losy dworu. Pierwszy raz trafiłam na niego w sieci przez pracę o genealogii rodziny w szkole podstawowej - czyli dawno temu.

Kiedy odkryła Pani na nowo to miejsce?

O tym, w jaki sposób można obiekt uratować, myślę intensywnie od zeszłego roku, kiedy pierwszy raz miałam okazję do Rokietnicy przyjechać i zobaczyć posiadłość na żywo. W tym miejscu jest magia i spokój, do którego chce się wracać.

Pamięta Pani ten moment, gdy postanowiła, że podaruje drugie życie posiadłości?

Pomysł na renowację nabrał obecnego kształtu dzięki konkursowi organizowanemu przez Komisję Europejską na Nowy Europejski Bauhaus. Sama inicjatywa ma nadawać „serca'” Zielonemu Ładowi UE. Za radą znajomej zaczęłam krok po kroku przygotowywać zgłoszenie, odpowiadając na pytania konkursowe miałam szansę zebrać pomysły, które od kilku miesięcy chodziły mi po głowie.

Jak wygląda Pani koncept?

Koncept jest wielowarstwowy, ale opiera się na trzech głównych filarach: edukacji, społeczności i zrównoważonym rozwoju (sustainability). Zaczynając od końca, aspekt zrównoważonego rozwoju obejmował będzie działania renowacji i dobrania odpowiednich materiałów oraz narzędzi, skupiając się też maksymalnie na recyklingu wszelkiego rodzaju „produktów ubocznych” (gruzu itp). Działając w duchu zrównoważonego rozwoju i innowacji, przede wszystkim zależy nam na stworzeniu rozwiązania infrastrukturalnego (obejmującego wodę, energię i gospodarkę odpadami), które pozwoli na znaczną oszczędność zasobów, a przez to redukcję kosztów utrzymania obiektu. Będziemy realizować to przedsięwzięcie wspólnie z uczelnią wyższą i partnerami działającymi w powiązanych branżach.

Powstała Fundacja 8 Marca, która ma na celu zbiórkę pieniędzy na zakup i renowację obiektu. Jaka kwota jest jeszcze potrzebna, by projekt został zrealizowany?

Fundacja 8 Marca powstała nie tylko po to, żeby zrealizować projekt Pałacu Pinińskich. Chcę, żeby to była organizacja, która (w perspektywie 10 lat) stworzy platformę wymiany wiedzy dla właścicieli obiektów zabytkowych, która pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie nimi i adaptowanie kolejnych.

Pracujemy również nad stworzeniem znaku jakości, o który kolejne obiekty będą mogły się starać. W dużym skrócie, będziemy tworzyć coś na kształt Brytyjskiego English Heritage i Landmark Trust, ale z aspektem cyfryzacji i korzystania z big data.

Co do realizacji... Jeśli chodzi o koszty to poza zakupem, budżet który przewidujemy na wykończenie wszystkich prac (na przestrzeni ok. 5 lat) to w przybliżeniu 10.000.000 zł (plus teraz przypuszczalnie 16% ze względu na inflację i rosnące koszty pracy). Jest to dużo, ale inwestycję planujemy rozłożyć na etapy. Zakończenie każdego etapu pozwalało będzie na otwarcie kolejnej części obiektu, co pozwoli na pracę Fundacji w ramach jej działalności gospodarczej (co dokładnie wchodzi w zakres można zobaczyć w statucie). Wszystkie środki zarobione dzięki działaniu Innovation Manor - Rokietnica będą przekazywane na dalsze prace. Docelowo, w naszym modelu adaptacji, chcemy żeby obiekt zaczął zarabiać na swoje utrzymanie (czyli koszty napraw, utrzymanie miejsc pracy, dbanie o park, prowadzenie działań edukacyjnych itp).

Jakie cele ma dodatkowo przed sobą Fundacja?

Jako Fundacja 8 Marca, chcemy pokazać potencjał drzemiący w zabytkach oraz to, że można przygotować je na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i nadchodzącymi kryzysami związanymi z brakiem energii czy np wody. Aspekt edukacyjny poniekąd wiąże się ze społecznym, bo zakłada, że obiekt będzie ogólnodostępny i będzie miejscem w którym wszyscy zaangażowani w proces renowacji będą mogli swobodnie wymieniać się wiedzą i uczyć na praktycznym przykładzie. Chcemy, żeby edukacja i innowacja były w duchu tego przedsięwzięcia od samego początku.

Co do społecznego filaru, ma to być miejsce poszerzające horyzonty, gdzie np cyfrowi nomadzi mogą spotkać się lokalną społeczności, czy lokalnym biznesem (i vice versa), gdzie można zdobyć nowe umiejętności, ale też poczuć siłę demokracji. Siłę demokracji dlatego, że każdy może w bardzo namacalny sposób włączyć się w realizację projektu Innovation Manor - Rokietnica poprzez pierwszą w Polsce społecznościową akcję crowdunfingu na realizację tego typu projektu (zrzutka.pl/rokietnica). Mając poczucie sprawczości jako jednostka de facto zaczynamy wierzyć w wagę indywidualnego zaangażowania w sprawy społeczne. Ale to już może trochę daleko idąca wizja skutków naszego działania.

Jak po modernizacji będzie wyglądać pałac i tereny do niego przyległe?

Na terenie planujemy przestrzeń do coworkingu, małą bazę noclegową, kawiarnię, przestrzeń kreatywną, która pozwoli na organizację wystaw, spektakli, konferencji i wiele więcej, ścieżki edukacyjne na terenie parku.

Zależy nam też na tym, żeby w pałacu znalazła się kolekcja muzyki po potomkach rodziny mieszkającej we dworze, liczymy też na to że uda się do niego przenieść bibliotekę wiejską. Planów jest wiele, przestrzeni na realizację też, na pewno będziemy działać zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy.

Czy wyróżnienie w 2. edycji prestiżowego konkursu New European Bauhaus Prizes, realizowanego w ramach inicjatywy Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej – pod nazwą Nowy Europejski Bauhaus, za projekt zagospodarowania zabytkowego pałacu w Rokietnicy pomogło w realizacji celu?

Wyróżnienie w konkursie pomaga o tyle, że miałam okazję poznać innych młodych ludzi z całej Europy, którzy też chcą działać na rzecz lepszego jutra. Ponadto dołączyłam do sieci badawczej działającej w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu i mamy również pewną łatwość jeśli chodzi o przyszłe staranie się o unijne fundusze. Podobnie w kręgach biznesowych lub powiązanych z architekturą miejsce w finale konkursu New European Bauhaus jest postrzegane jako wielki sukces i pewnego rodzaju znak jakości potwierdzający słuszność kierunku działania jaki proponujemy w koncepcji Innovation Manor. W Polsce sama inicjatywa nie jest jeszcze bardzo znana. I jest to wielka szkoda, ponieważ młodzi mają wiele pomysłów, ale nie znajdują odbiorców.

Myśląc optymistycznie, kiedy obiekt w swojej nowej wersji, mógłby zostać oddany do użytku?

W najbardziej optymistycznej wersji, w której uda nam się zebrać potrzebne finansowanie na zakup do końca września, na jesieni spokojnie składamy wnioski o dofinansowanie i granty, w zimie prowadzimy prace geodezyjne, inwentaryzacji dendrologicznej i architektonicznej, zaczynamy rewitalizację parku i stawów, to z parku będzie można korzystać już 8 marca 2023 roku. Będzie to możliwe ponieważ wierzymy w sukces zrzutka.pl/rokietnica i działamy równolegle zapewniając „przygotowanie” realizacji tych działań o których mówiłam. Tak jak wspomniałam, remont wszystkich obiektów przewidujemy na ok. 5 lat, z czego wcześnie planujemy oddanie spichlerza do użytku. Więc w spichlerzu będzie można wypić kawę już wcześniej, a skorzystać z pałacu w 2027. Ale to jest oczywiście scenariusz najbardziej optymistyczny.