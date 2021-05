Precyzyjna pomoc finansowa i data odmrożenia branży. O co apeluje branża targowa?

Komitet Obrony Branży Targowej apeluje o pomoc dla branży, zwłaszcza dla firm budujących stanowiska czy zajmujących się targową logistyką, aby dotrwały do końca pandemii. Wśród pozostałych postulatów znajduje się m.in. informacja z 3 miesięcznym wyprzedzeniem odnośnie otwarcia branży, aby firmy mogły przygotować się do powrotu do działalności targowej.