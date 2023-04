27 kwietnia Lotnisko Warszawa-Radom ma odprawić pierwszych pasażerów. Krytykowane przez część ekspertów ze względu na bliskie sąsiedztwo lotniska na Okęciu, radomski port był dotąd znany miłośnikom lotnictwa - odbywały się tam pokazy lotnicze.

Według PPL terminal będzie mógł na początku działalności lotniska przyjąć około miliona pasażerów na rok.

Docelowo ma być gotowe nawet na obsługę ponad 3 mln osób rocznie.

Nowe lotnisko powstałe na dotychczasowym lokalnym ma nowoczesny terminal o powierzchni 30 tys. m. kw. ze strefą komercyjną, restauracjami, kawiarniami, sklepami, pokojami opieki nad dziećmi i placami zabaw.

- To port, którego otwarcia oczekiwaliśmy. Kilka osób wierzyło w ten port od samego początku, ale też było bardzo wielu sceptyków - powiedział na otwarciu lotniska Warszawa-Radom premier Mateusz Morawiecki. - Lotnisko w Radomiu ma ogromny sens gospodarczy, infrastrukturalny - dodał.

Dziś na nowym lotnisku wylądują pierwsze samoloty.

Premier @MorawieckiM w #Radom: Pamiętam doskonale wbicie pierwszej łopaty pod tę inwestycję, bo wielu nie wierzyło, że zostanie ona dokończona. Ta inwestycja to dla mnie dowód na to, że zdejmujemy z Radomia klątwę, którą na to miasto po czerwcu 1976 r. rzucili komuniści. pic.twitter.com/j57iRNJ7YQ — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 27, 2023

Gdzie polecimy z lotniska w Radomiu?

Z lotniska Warszawa-Radom będzie odbywać się pięć regularnych lotów, które oferuje PLL: do Kopenhagi, Paryża, Prewezy, Rzymu i Tirany. Dodatkowo radomski port zaoferuje siedem kierunków czarterowych, takich jak: Antalya, Burgas, Dżerba, Monastyr, Palma de Mallorca, Taba, Warna.

Z lotniska będą operowały biura podróży, takie jak: Coral Travel, Exim Tours, Greckie Podróże, GTS Poland, Itaka, Nekera, Rego-Bis, Sun and Fun, TUI.

Nowe lotnisko w szczegółach

Infrastruktura lotniska umożliwia przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli Airbus 320 lub Boeing 737, ale także większe maszyny - jak Boeing 787 Dreamliner.

Z myślą o podróżnych dojeżdżających do Radomia z Warszawy, PPL uruchamia od czwartku shuttle busy, które będą kursować pomiędzy warszawskim Okęciem a lotniskiem Warszawa-Radom. Do 15 maja, w ramach promocji, przejazdy w obu kierunkach będą bezpłatne. Rozkład kursów dostosowany jest do aktualnej siatki połączeń lotniska Warszawa-Radom.

Do połowy maja darmowy będzie także parking na lotnisku w Radomiu. Pod terminal podjeżdżać będą też kursujące z radomskiego dworca PKP autobusy dwóch linii 5 i 14. To opcja dla osób, które wybiorą dojazd na lotnisko Warszawa-Radom z innych miasta koleją.

Lotnisko Warszawa-Radom ma być portem komplementarnym dla Okęcia, ponieważ - jak wielokrotnie podkreślały władze PPL - przepustowość warszawskiego portu jest na wyczerpaniu.

Fot. Polskie Porty Lotnicze

Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupiło PPL i wybudowało je prawie od nowa. Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł. Port powstał z myślą głównie o przewoźnikach niskokosztowych i czarterowych.

W związku z uroczystościami otwarcia, mieszkańcy mogą się liczyć ze zmianami w funkcjonowaniu komunikacji w okolicach nowego portu lotniczego. Zmienione będzie kursowanie linii autobusowych 5 i 14 (szczegóły).

