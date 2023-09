Zbliża się Property Forum 2023. W czasie warszawskich spotkań 18-19 września będziemy rozmawiać o tym, co nowe, ciekawe i ważne na rynku nieruchomości. Wśród tematów wydarzenia nie mogło zabraknąć zagadnień związanych z rynkiem hotelowym.

W dużych miastach, w których działają międzynarodowe firmy, organizowane są eventy, zlokalizowane są lotniska przyciągające turystów, rynek pokazuje znaczną poprawę. Dodatkowo wojna przyniosła nieoczekiwany popyt do wschodnich miast Polski, niszcząc jednocześnie turystykę zorganizowaną i międzynarodową w zachodnich częściach kraju – zauważa zapytany o kondycję polskiego rynku hoteli miejskich Ivans Dokicans, Member of the Board of Mogotel Hotel Group.