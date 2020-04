Prezes Expo XXI: MICE zasługuje na pionierski plan wsparcia

Bez konkretnego, systemowego planu wsparcia ze strony państwa, a w kolejnych krokach planu naprawczego, cała branża spotkań będzie miała ogromne problemy z powrotem do normalnego funkcjonowania. - To wpłynie na życie naszych pracowników, współpracowników i firm, które na co dzień świadczą na naszą rzecz swoje usługi – podkreśla Grzegorz Słyszyk, prezes Expo XXI Warszawa.

Prezes uważnie śledzi jakie rozwiązania są stosowane w innych krajach.

- Francja zwolniła z opłat za czynsz, prąd i gaz wszystkie dotknięte kryzysem przedsiębiorstwa. Anglia zawiesiła płatności podatku dochodowego oraz uruchomiła dotacje dla firm. Dania skierowała swoją pomoc bezpośrednio do organizatorów dużych wydarzeń, proponując im rekompensatę za odwołane wydarzenia. Polskie firmy potrzebują dokładnie takiego systemowego wsparcia, aby w niedalekiej przyszłości móc działać na rzecz odbudowy branży spotkań i turystyki biznesowej - uważa Grzegorz Słyszyk.

Echo krzyku rozpaczy

Prezesa cieszy postawa rządu RP, który akcentuje, że w szeregu działań zapobiegających skutkom epidemii był pionierem na tle innych państw europejskich.

- Panie Premierze! Czas na rozszerzenie postawy pioniera również w zakresie pomocy dla przedsiębiorców bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii. Niech echo krzyku rozpaczy naszej branży MICE spowoduje, że wprowadzone zostaną rozwiązania jeszcze lepsze niż w innych krajach – apeluje Grzegorz Słyszyk.

Prezes Expo XXI przypomina, że sektor czeka co najmniej na: umorzenie danin publicznoprawnych, w tym ZUS za okres przestoju, 100-proc. dopłatę do kredytów i rat leasingowych za okres przestoju, pełne przejęcie wynagrodzeń pracowników nie mogących wykonywać pracy.

- Panie Premierze! Więcej śmiałości i odwagi, a zapewniam, że przedsiębiorcy z branży MICE odwdzięczą się budżetowi państwa i gospodarce przykładnie płaconymi podatkami, składkami ZUS, czy ratami kredytów, tak jak to wzorowo czynili przed epidemią koronawirusa, czego dobitnym przykładem jest reprezentowane przeze mnie Warszawskie Centrum Expo XXI – apeluje Grzegorz Słyszyk.

Podkreśla jednocześnie, że poza pomocą państwową bardzo istotnym elementem konstruowania pomocy systemowej, w ramach naczyń połączonych gospodarki, jest pomoc przedsiębiorcom ze strony sektora bankowego.

