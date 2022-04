Prezes Grupy Accor pełen optymizmu: Wyraźny wzrost koniunktury w turystyce

Sébastien Bazin, Chairman and Chief Executive Officer Accor. Fot. Accor









Autor: propertynews.pl

29 kwi 2022

Kończy się pandemia, trwa wojna w Ukrainie - jak w obecnych okolicznościach odnajdują się firmy hotelarskie? Czy wracają do wyników sprzed pandemii? Wyniki hotelowego giganta, grupy Accor napawają optymizmem. Korporacja w I kwartale 2022 roku odnotowała przychody w wysokości 701 mln euro, co stanowi wzrost o 85 proc. rdr. Od stycznia do marca br. Accor otworzył 26 hoteli z około 3 700 pokojami, co oznacza wzrost netto w sieci o 2,5 proc. w okresie 12 miesięcy. W planach nowe hotele.