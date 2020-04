Prezes Whirlpool EMEA w liście do premiera: Rozwiązania dedykowane największym firmom nie zagwarantują bezpieczeństwa miejsc pracy

Z dużymi nadziejami obserwowaliśmy w Polsce prace nad tzw. Tarczą antykryzysową. Doceniamy szczególną uwagę poświęconą kwestiom społecznym i propozycjom mającym na celu ochronę małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety, naszym zdaniem rozwiązania dedykowane największym firmom są niewystarczające i nie zagwarantują bezpieczeństwa miejsc pracy, które stworzyliśmy dla polskiej gospodarki - pisze w liście do premiera Morawieckiego Gilles Morel, prezes Whirlpool EMEA, wiceprezes wykonawczy Whirlpool Corporation.

Jesteśmy świadkami sytuacji bez precedensu w najnowszych czasach. Stawiamy czoła dramatycznym wyzwaniom, które wpływają na życie codzienne, zwyczaje, więzi społeczne i świat gospodarczy. Wszystkie branże - bez wyjątku - stoją w obliczu poważnego kryzysu - pisze Gilles Morel. - Nie inaczej jest w przypadku branży AGD. W okresie, gdy świat walczy z COVID-19, klienci potrzebują godnych zaufania produktów - oraz ich serwisu - do prania, gotowania i przechowywania żywności i leków. 77 tysięcy pracowników Whirlpool na całym świecie wspiera naszych klientów. Jesteśmy dumni z ich codziennego zaangażowania.

Jak informuje prezes Whirlpool EMEA, to powiedziawszy, w oparciu o ostatnie szacunki przewidujemy, że rynek europejski - będący największym pod względem wartości na świecie - skurczy się w drugim kwartale tego roku o około 30-50%. Tak gwałtowny spadek powoduje, że obecnie koncentrujemy się na tym, aby wspierać naszych pracowników i jednocześnie zapewnić ciągłość biznesową. Dlatego jesteśmy tak bardzo zainteresowani rozwiązaniami pomocowymi wdrażanymi w ekspresowym tempie przez poszczególne kraje.

- Z dużymi nadziejami obserwowaliśmy w Polsce prace nad tzw. Tarczą antykryzysową. Doceniamy szczególną uwagę poświęconą kwestiom społecznym i propozycjom mającym na celu ochronę małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety, naszym zdaniem rozwiązania dedykowane największym firmom są niewystarczające i nie zagwarantują bezpieczeństwa miejsc pracy, które stworzyliśmy dla polskiej gospodarki. Nasza opinia oparta jest na analizie porównawczej programów pomocowych krajów, w których jesteśmy obecni. Coraz więcej rządów idzie dalej w swoich propozycjach, nie tylko dbając o względną równowagę budżetu państwa, ale również aktywnie wspierając kluczowe branże, takie jak nasza, aby zagwarantować im przetrwanie i zatrudnienie pracowników w perspektywie długoterminowej - pisze Gilles Morel.

Polska jest jednym ze strategicznych krajów dla firmy Whirlpool Corporation w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). W 2015 roku firma ogłosiła tak zwany Plan Przemysłowy dla Polski. Jego celem była racjonalizacja i specjalizacja wszystkich polskich stref przemysłowych (we Wrocławiu, Łodzi i Radomsku) oraz unowocześnienie platform produkcyjnych. Na ten cel do końca 2018 roku przeznaczono 293 mln euro. Whirlpool zatrudnia w Polsce obecnie około 6 tys. osób, oprócz trzech centrów produkcyjnych posiada również biuro komercyjne w Warszawie, Centrum Usług Wspólnych dla Finansów EMEA w Łodzi (otwarte w 2017 roku), Centrum Usług Wspólnych dla Logistyki (otwarte w 2019 roku) oraz Centrum Badań i Rozwoju we Wrocławiu, w ramach którego działa również Globalne Centrum R&D dla Lodówek.