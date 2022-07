Prime Property Prize 2022: Oto najlepsze hotele nominowane do nagrody

Dwór Uphagena w Gdańsku, Hotel Gołębiewski w Pobierowie, Leonardo Boutique Kraków Old Town, Tremonti Ski & Bike Resort w Karpaczu, ibis Styles Szczecin Stare Miasto - oto projekty nominowane w kategorii Inwestycja Roku Rynek Hotelarski w konkursie Prime Property Prize 2022. Finał plebiscytu odbędzie się 19 września podczas Gali Prime Property Prize 2022.

Dwór Uphagena w Gdańsku (Arche)

Pod koniec grudnia 2021 r. ruszył nowy hotel Grupy Arche: Dwór Uphagena Arche Hotel Gdańsk. To północna perełka z kolekcji Hoteli Arche. Obiekt w standardzie hotelu czterogwiazdkowego zlokalizowany jest na Dolnym Mieście.

Dwór Uphagena w Gdańsku (Arche), fot. facebook Arche

Hotel wyróżniają ciekawe rozwiązania architektoniczne, m.in. zachowane belki stropowe, ściany szachulcowe i naturalna cegła tworzące wyjątkowy design.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie (Hotele Gołębiewski)

11 nadziemnych kondygnacji, 1200 pokoi, gigantyczne rośliny, marmur i drewno. Hotel Gołębiewski w Pobierowie to największy hotel w Polsce. W podziemiach obiektu zaplanowano ściankę wspinaczkową, kręgielnię i całoroczny kort. Będą groty solne, tężnie, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, a w nich zjeżdżalnie, dzika rzeka i sztuczna fala.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie (Hotele Gołębiewski), fot. mat. prasowe

Wszystkie atrakcje mają być uruchamiane sukcesywnie, zgodnie z kolejnymi etapami wzrostu i rozwoju ruchu klientów.

Leonardo Boutique Kraków Old Town (Leonardo Hotels Central Europe)

W Krakowie swoje podwoje otworzył na początku stycznia br. hotel Leonardo Boutique Kraków Old Town. To trzeci obiekt marki Leonardo Hotels w Polsce. Zlokalizowany w samym środku Starego Miasta, oferuje 100 pokoi - m.in. apartamenty biznesowe oraz pokoje dla rodzin z dziećmi.

Leonardo Boutique Kraków Old Town (Leonardo Hotels Central Europe), fot. mat. prasowe

Najciekawszym elementem hotelu jest lobby bar oraz patio.

Tremonti Ski & Bike Resort w Karpaczu (Spectrum Development)

Tremonti Ski & Bike Resort położony jest w samym sercu Karpacza, na wysokości ponad 650 m n.p.m. Nazwa hotelu nie jest przypadkowa - z apartamentów rozpościera się widok na trzy najwyższe szczyty Karkonoszy: Skalny Stół, Śnieżkę i Kopę.

Tremonti Ski & Bike Resort w Karpaczu (Spectrum Development), fot. mat. prasowe

Jest to miejsce o ciekawej architekturze, zaprojektowane zarówno miłości do alpejskiego stylu, jak również lokalnej historii. Projekt architektoniczny przygotowała pracownia Q2Studio z Wrocław. Hotel został otwarty we wrześniu 2021 r.

ibis Styles Szczecin Stare Miasto (Orbis/AccorInvest)

Hotel ibis Styles Szczecin Stare Miasto to nowa inwestycja Grupy Orbis, zarządzana przez Accor, w zielonej certyfikacji BREEAM. Oprócz 161 pokoi, w hotelu znajdują się: restauracja Winestone, WineBar, sale konferencyjne, strefa fitness oraz parking.

ibis Styles Szczecin Stare Miasto (Orbis/AccorInvest), fot. mat. Orbis/AccorInvest

Inwestycja rozpoczęta w 2019 r. wpisuje się w plan rewitalizacji Starego Miasta w Szczecinie, a elewacja nawiązuje do okolicznej zabudowy historycznej