Priorytety branży hotelarskiej. Accor zbada je wraz z Masters of Travel

Accor nawiązała współpracę z 10 czołowymi europejskimi firmami z branż takich jak technologie, rozrywka czy finanse. Celem jest zainaugurowanie rady doradczej „Masters of Travel”, która odbędzie się w środę 6 października. Ideą, jaka przyświeca przedsięwzięciu, jest badanie priorytetów branży hotelarskiej i zdefiniowanie wizji zmian w nowej erze podróży służbowych.

„Masters of Travel” to inicjatywa Accor, która obejmuje współpracę z liderami rynku na temat przyszłości współczesnego podróżowania. Sfery dotyczące środowiska, społeczności i ładu korporacyjnego zostały zidentyfikowane jako kluczowe tematy projektu. Wszystkie wnioski i wspólnie ustalone działania posłużą do wprowadzenia strategicznych zmian zarówno po stronie firmy, jak i klienta. Ponadto powołana w ramach przedsięwzięcia rada podzieli się z całą branżą hotelarską swoimi odkryciami, spostrzeżeniami i koncepcjami.

Współpraca partnerska przewiduje coroczne spotkania rozbudowane zgodnie z priorytetami, sytuacją na rynku i popytem na usługi hotelarskie. Dzięki tej inicjatywie Accor wspólnie z partnerami chce wypracować założenia i priorytety dla branży w nowej rzeczywistości.

- Wszyscy w grupie Accor dostrzegamy znaczenie prowadzenia otwartego dialogu z klientami i dostarczania unikalnych rozwiązań zgodnych z rozmaitymi priorytetami. Rada doradcza „Masters of Travel” zrewolucjonizuje sposób prowadzenia takiego dialogu, zapoczątkowując żywe rozmowy z wieloma osobami decyzyjnymi z całej Europy. Pozwoli nam to lepiej uwzględniać pojawiające się trendy rynkowe i przewidywać te, które nadejdą, a w efekcie – wprowadzać pozytywne, namacalne i przemyślane zmiany. Dzięki temu damy przykład branży oraz pokażemy, jak odbudowywać rynek hotelarstwa i kształtować jego przyszłość – mówi Sophie Hulgard, SVP Sales Northern Europe w Accor i współprowadząca Masters of Travel.

Tegoroczne spotkanie przyjmie formę wirtualną, ale zamiarem organizatorów jest urządzanie cyklicznych posiedzeń na żywo już od przyszłego roku.

W radzie Masters of Travel wezmą udział przedstawiciele następujących branż:

· Finansowej – Austria

· Naukowo-technologicznej – Niemcy

· Usług profesjonalnych – Niemcy

· Rozrywkowej – Holandia

· Farmaceutycznej – Polska

· Technologicznej – Rosja

· Technologicznej – Szwecja

· Farmaceutycznej – Szwajcaria

· Farmaceutycznej – Wielka Brytania

· Usług profesjonalnych - Wielka Brytania

Grupę Accor reprezentować będą:

· Sophie Hulgard - SVP Sales Northern Europe, Accor (współprowadząca Masters of Travel)

· Sabine Toplak - VP Corporate Sales & Trademarketing Northern Europe (współprowadząca Masters of Travel)

· Aiden McAuley – SVP Operations Managed Hotels Northern Europe

· Stuart Symes – VP Franchised Hotels Northern Europe

· Luc Gesvret - SVP ALL. Guest Experience & Commercial Director Northern Europe

· Julie Allison - CSR Paris

· Meenaz Diamond – SVP Global Sales

· Jo Westlake – Director Regional Key Accounts