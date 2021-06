Probuild zapowiada LAS akademików

Probuild dostał pozwolenie na rozbudowę akademika marki LAS – Living & Studying we Wrocławiu. - Powiększymy obiekt do rozmiaru 250 pokoi. W przygotowaniu mamy kolejny projekt we Wrocławiu na około 500 pokoi - zapowiada Jacek Trybusz, prezes zarządu Probuild.