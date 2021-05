Prof. Robert Flisiak: Chcemy powrotu imprez targowych i konferencji, promujmy szczepienia

Przypomnijmy, branża targowa oraz MICE, a także w wielu wypadkach powiązane z nimi branże: hotelarska i gastronomiczna, należą do najbardziej poszkodowanych przez pandemię. Ostatnie zapowiedzi stopniowego odblokowywania poszczególnych działów gospodarki obudziły nadzieje także przedsiębiorców targowych czy organizatorów i uczestników konferencji oraz biznesowych spotkań. Na razie jednak muszą czekać na swoją kolej, lecz u wielu z nich już dziś pojawia się zamiar jak najszybszego otwarcia – np. zaraz po wakacjach. Z dzisiejszej perspektywy taki termin wymaga spełnienia szeregu warunków.

- Nie możemy przewidzieć, co będzie we wrześniu. Prawdopodobnie wtedy nastąpi kolejna zwyżka zachorowań na COVID-19. Będzie ona tym większa, im większa będzie niechęć części społeczeństwa do szczepień – przewiduje profesor Robert Flisiak, Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, a także członek Rady Medycznej przy Premierze RP i zespołu doradców Komisji Zdrowia Senatu RP.

Jego zdaniem odpowiedź na pytanie, jaka będzie sytuacja po wakacjach, zależy od zachowania społeczeństwa. - Jeśli będzie się ono szczepić, sytuacja będzie dobra, jeśli – jak wskazują sondaże – nie będzie i spora część Polaków odmówi szczepienia, to niestety czeka nas zwyżka zachorowań jesienią i powtórka z rozrywki – uważa profesor Robert Flisiak, dodając jednocześnie, że zapewne nie będzie ona miała takiej skali jak ostatnie dwie fale, jesienna i wiosenna. - Niestety może się to wiązać z lockdownem. Dlatego instytucje i zakłady pracy, którym zależy na tym, aby nie doszło do ponownego zamknięcia gospodarki jesienią, może powinny już dziś zaangażować się w propagowanie szczepień – sądzi profesor Robert Flisiak, który - odnośnie imprez targowych - przypomina, że obecnie nie można wciąż ich organizować, podobnie jak konferencji i szkoleń, które mogą odbywać się wyłącznie online.

