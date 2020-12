Program lojalnościowy Accor wspiera banki żywności

Program lojalnościowy Accor, ALL - Accor Live Limitless, ruszył z bożonarodzeniowym apelem charytatywnym, dając członkom możliwość wykorzystania swoich punktów na pomoc dla banków żywności w Polsce i w całej Europie Północnej. ALL nawiązał współpracę z Europejską Federacją Banków Żywności (FEBA), aby wspierać banki żywności w Polsce i w całej Europie Północnej

W te święta członkowie ALL - Accor Live Limitless mogą przekazać swoje punkty Reward na rzecz Europejskiej Federacji Banków Żywności, która wspiera i reprezentuje największą europejską sieć 430 Banków Żywności w 29 krajach.



Przekazując punkty Reward, członkowie programu lojalnościowego mogą odmienić czyjeś życie. Zaledwie 2000 punktów Reward wspomoże Banki Żywności zapewniając jeden posiłek 30 potrzebującym w tym trudnym okresie osobom.



Od początku 2020 roku popyt na żywność wzrósł nawet o 30 proc. na poziomie europejskim, osiągając od 6 proc. do 90 proc. w różnych krajach w porównaniu z okresem przed pandemią COVID-19 w Europie. W 2018 roku Eurostat oszacował, że 33 mln Europejczyków przeżywa deprywację materialną, zaś obecnie miliony więcej ludzi jest w potrzebie i po raz pierwszy proszą o pomoc, aby móc położyć na stole ciepły posiłek dla siebie i swoich bliskich.

- Jeśli ten rok coś nam pokazał, to to, że możemy dokonać dużych zmian w naszym sposobie życia, pracy i wzajemnej troski. Możemy teraz działać razem, aby coś zmienić - powiedziała Ruth Finnis, rzeczniczka ALL.