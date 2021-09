Property Forum 2021: Kiedy goście wrócą do podróżowania na taką skalę, jak przed pandemią?

Kiedy rynek hoteli wyzdrowieje po COVID-19 i wróci na przedpandemiczne tory wzrostu? O to podczas Property Forum 2021 mówił Jakub Klimczak, Business Development Manager – CEE, STR, firmy, która dostarcza dane rynkowe dotyczące branży hotelarskiej na całym świecie.

Jak obecnie kształtuje się popyt na usługi hotelarskie w Polsce i Europie? Jakub Klimczak, STR podkreśla, że popyt jest, ale sztucznie wstrzymywany poprzez istniejące restrykcje związane z epidemią koronawirusa. Zniesienie restrykcji, poczucie bezpieczeństwa, brak obaw co do wyjścia z domu, podróży pociągiem czy samolotem, sprawią, że ruch turystyczny zacznie wracać do normalności.

Siłą napędową dla hotelarstwa w czasie epidemii jest ruch turystyczny, nie biznesowy, bo restrykcje znoszono na okres wakacji.

We wrześniu ub.r., gdy przyszła kolejna fala epidemii, pracownicy nie mieli okazji wrócić do biur, ani też odbywać podróży służbowych. - Nie wiemy, jaki będzie schemat tych powrotów w Polsce - uważa.

- Rządy różnych krajów europejskich mają różne sposoby na pobudzenie ruchu turystycznego i podniesienie popytu na usługi hotelarskiej w obliczu koronawirusa, poprzez bony czy inne oferty zachęcające do podróży - tłumaczy ekspert.

