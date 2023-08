Budowa hotelu, szczególnie takiego z długoletnią umową najmu, to dziś bardzo dobra inwestycja - przekonuje Paweł Nowakowski, założyciel PNConsulting, prelegent Property Forum 2023.

Brak finansowania bankowego spowodował lukę podażową na rynku hotelowym, ponieważ deweloperzy przestali budować nowe obiekty.

Banki zauważyły powrót koniunktury i szybkie odbudowywanie się sektora hotelowego. Nie wróciliśmy do stanu sprzed pandemii, ale - przy bardzo dobrych projektach hotelowych - można liczyć na LTV na poziomie 50 proc.

Czy to dobry czas na budowanie hoteli?

Paweł Nowakowski: Jeżeli ktoś dysponuje odpowiednim kapitałem, to paradoksalnie dzisiaj jest najlepszy czas na uruchomienie inwestycji hotelowej. Powodów jest kilka. Po pierwsze za każdą siecią hotelową stoi jakiś fundusz lub inwestor, który ma swoich udziałowców lub akcjonariuszy. Wszyscy oni oczekują wzrostu wartości firmy, czyli zwiększenia EBITDy, a to można zrobić jedynie otwierając nowe hotele.

Dodatkowo, przez brak nowych inwestycji na rynku pojawiła się luka podażowa i operatorzy zaczęli mocniej rywalizować o nieliczne projekty, które pojawiają się na rynku. Dzięki temu deweloper może dzisiaj uzyskać od sieci hotelowej dużo lepsze warunki niż przed pandemią, włączając w to partycypację finansową operatora w wykończeniu hotelu.

Wspomniana luka podażowa powoduje, że o dobre projekty starają się nie tylko operatorzy, ale również inwestorzy, co ma odzwierciedlenie w relatywnie niskich, oczywiście przy dzisiejszych wysokich stopach procentowych, stopach kapitalizacji.

Zakładając, że proces deweloperski, wraz z pozwoleniami, potrwa 2-3 lata, czyli okres kiedy, miejmy nadzieję rozpocznie się cykl obniżek stóp procentowych i fundusze zaczną intensywnie inwestować, ten kto wprowadzi na rynek ciekawy produkt jako pierwszy, zgarnie dodatkową premię - uważa Paweł Nowakowski.

Dodatkowym atutem jest również fakt, że wraz z ponownym rozwojem sektora hotelowego, instytucje bankowe są coraz bardziej zainteresowane jego finansowaniem. A więc tak, budowa hotelu, szczególnie takiego z długoletnią umową najmu, to dzisiaj bardzo dobra inwestycja, co mam nadzieję, potwierdzą zaproszeni przeze mnie przedstawiciele funduszy inwestycyjnych i operatorzy podczas panelu hotelowego w ramach konferencji Property Forum.

Przypomnijmy, pandemia, wojna, inflacja - na sektor hotelowy spadły chyba wszystkie plagi...

Rzeczywiście inwestorzy i operatorzy hotelowi nie mają łatwo od co najmniej 3 lat. Według niektórych ekonomistów tzw. Czarny Łabędź z metafory Nassima Taleba, jeszcze nie przyleciał. Ja uważam, że sektor hotelowy znalazł się pod jego skrzydłami już co najmniej kilka razy. Najpierw pojawiła się pandemia, która dosłownie zatrzęsła rynkiem hotelowym, a lockdowny nie tylko spowolniły tempo jego rozwoju, a wręcz przyczyniły się do jego skurczenia, ponieważ część obiektów nie przetrwała tego kryzysu.

Zatrzymajmy się chwilę przy pandemii, jakie skutki krótko- i długoterminowe ona wywołała w segmencie hotelowym?

Krótkoterminowe to oczywiście utrata dochodów, a w niektórych przypadkach płynności finansowej i konieczność „dogadywania się” z właścicielami budynków i bankami. Istotną rolę odgrywała wtedy rola Państwa, którego pomoc była niewystarczająca w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, gdzie wsparcie kierowane do sektora hotelowego wystarczało na pokrycie sporej części kosztów stałych działalności, uwzględniających nawet zobowiązania kredytowe czy czynszowe. Nie oznacza to, że w tych krajach nie było kryzysu, ale na pewno skutki krótkoterminowe były mniej odczuwalne niż w Polsce. Większy problem jest z negatywnymi skutkami długoterminowymi, a przede wszystkim utratą zaufania do sektora przez instytucje finansujące.

No właśnie, od kilku lat mówi się, że barierą rozwoju sektora hotelowego jest brak finansowania. Jak bardzo jest to istotny element w inwestycjach hotelowych?

Jest bardzo ważny, o ile nie kluczowy, w większości projektów, które przez brak odpowiedniego finansowania zewnętrznego się nie realizują. Problem ten dotyka zarówno operatorów, jak i deweloperów.

Sektor bankowy przestał, po równi, finansować jednych i drugich. Na przykład, w przypadku umów najmu, przed pandemią standardem było, że operator, który oferował 20-letnią dzierżawę, jako zabezpieczenie umowy, na wzór rynku biurowego, dostarczał gwarancję bankową. Dzisiaj, żeby to zrobić, operator musiałby złożyć depozyt i płacić za jego utrzymanie, a mówimy tu o ogromnych sumach.

Naturalnie, operatorzy, wolą wykorzystać te pieniądze na otwieranie nowych hoteli i rozwój sieci, dlatego dzisiaj standardem są gwarancje spółek matek. Z drugiej strony, w każdej inwestycji deweloperskiej lewar bankowy odgrywa kluczową rolę, bo podkręca rentowność projektu, dlatego jego brak zniechęca deweloperów do budowy hoteli - mówi Paweł Nowakowski.

Oczywiście, sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadku inwestycji condohotelowych, gdzie zwrot, poprzez sprzedaż pojedynczych jednostek jest szybszy i przy odpowiednim poziomie przedsprzedaży można uzyskać częściowe finansowanie bankowe. Ja się odnoszę do projektów, których docelowym odbiorcą mają być instytucjonalne fundusze inwestycyjne.

Czy jest szansa, że w obliczu kolejnych kryzysów, czyli wojny i szalejącej inflacji, sytuacja na rynku finansowym się poprawi?

Wojna, a przede wszystkim wysoka inflacja jeszcze bardziej skomplikowały całą sytuację, ale widzę światełko w tym, zdawałoby się, niekończącym się tunelu. Banki przypomniały sobie, że ich głównym biznesem jest udzielanie kredytów, a w obliczu mniejszej aktywności deweloperskiej i inwestycyjnej w innych sektorach rynku, czyli biurowym i od niedawna także magazynowym, zaczęły łaskawszym okiem spoglądać na sektor hotelowy.

Nie oznacza to, że wróciliśmy do stanu sprzed pandemii, ale przy bardzo dobrych projektach można liczyć na LTV na poziomie 50 proc., co i tak jest krokiem do przodu. Banki zauważyły powrót koniunktury i szybkie odbudowywanie się sektora hotelowego.

Jaka jest obecnie sytuacja hoteli w Polsce, czy wszyscy odbudowują się jednakowo szybko?

Praktycznie wszystkie hotele miejskie, z wyjątkiem Krakowa, osiągnęły poziom obłożenia sprzed pandemii, a wskaźniki ADR (średnia cena za pokój) i RevPAR (przychód z dostępnego pokoju) są o 15-20 proc. wyższe niż te z 2019 roku, czyli ostatniego przedpandemicznego.

Nie oznacza to, że realizowane marże są równie dobre jak te z 2019 roku, ponieważ ze względu na wysoką inflację, tempo wzrostu kosztów działalności operacyjnej jest dużo wyższe niż wzrost przychodów.

Niemniej jednak, pomimo ciągłej presji na wzrost ADR, popyt nie słabnie, co oznacza powolne odbudowywanie marż z działalności hotelowej. Istotna jest również zmiana bazy popytowej, w której coraz większą rolę odgrywają rodzimi turyści.

Polacy zmęczeni lockdownami i restrykcjami tłumnie ruszyli do miejscowości turystycznych w górach, nad morzem, nad jeziorami i ten trend utrzymuję się do dzisiaj. Dlatego też, w lokalizacjach resortowych dominują condohotele, które działają głównie w oparciu o umowy franczyzowe z sieciami hotelowymi, podczas gdy w dużych miastach coraz popularniejsze są umowy dzierżawy.

Umowy dzierżawy są coraz bardziej popularne. Czy wypchną z rynku umowy franczyzowe i kontrakty na zarządzanie?

W miejscowościach turystycznych nadal przeważać będą umowy franczyzowe i kontrakty na zarządzanie, a związane jest to z dużą sezonowością rynku hotelowego w tych miejscach. Operatorzy, którzy oferują 20-, 25-letnie umowy najmu potrzebują stabilnego i przewidywalnego dochodu, a taki dają hotele miejskie, gdzie mamy klientów biznesowych, indywidualnych, zorganizowane grupy, „city breaki” itd. Oczywiście w tym przypadku oprócz rodzimych turystów, istotni są też goście zagraniczni, a tych mamy na szczęście coraz więcej.

Przy budowie hotelu finansowanie bankowe uzyskać można tylko dla bardzo dobrych projektów, czyli takich, które posiadają odpowiednie zabezpieczenie umowy oraz przede wszystkim bezpieczny cash flow, pozwalający na terminową regulację zobowiązań kredytowych. Definicję tą, spełniają moim zdaniem, wyłącznie umowy najmów hotelowych z uznanymi, często międzynarodowymi operatorami z wysokim standingiem finansowym - mówi Paweł Nowakowski.

Kolejnym argumentem na korzyść umów najmu jest to, że dzisiaj fundusze, które inwestują na rynku hotelowym, kupują niemalże wyłącznie obiekty z umową najmu. Nawet jeśli historycznie prześledzimy transakcje na polskim rynku hotelowym, to większość z nich miała komponent „najmu”, albo bezpośrednio od sieci hotelowej, albo od tzw. „white label” operatora lub od dewelopera w transakcjach typu sale&leaseback.

Oczywiście są i będą inwestorzy, którzy przy odpowiednich zasobach finansowych i ambicji posiadania hotelu, będą się godzić na pełną ekspozycję na ryzyko i wybiorą franczyzę lub kontrakt na zarządzanie. Jeśli jednak do budowy hotelu podchodzi się jak do inwestycji, która ma stanowić produkt bankowalny i sprzedawalny do funduszy inwestycyjnych, górę weźmie umowa dzierżawy.

