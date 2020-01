Property Forum Katowice: Czy hotelowa hossa wywoła wojnę cenową?

Nowe projekty zmienią rynek hotelowy w Katowicach, ale nie musi się to wiązać od razu z wojną cenową. Nowe, lepsze hotele będą miały prawo oczekiwać wyższych stawek, bo w porównaniu do starszych, nieremontowanych i słabiej położonych, zaoferują nowoczesny produkt na katowickim rynku – przewiduje Dariusz Futoma, Managing Partner Horwath HTL.

Zdaniem Dariusza Futomy zainteresowanie inwestorów hotelowych Katowicami da asumpt do działania Międzynarodowemu Centrum Kongresowemu do ściągnięcia kolejnych, dużych imprez do Katowic bez konieczności lokowania gości np. w Krakowie.

- Nowe projekty zmienią rynek hotelowy w Katowicach, ale nie musi się to wiązać od razu z wojną cenową. Nowe, lepsze hotele będą miały prawo oczekiwać wyższych stawek, bo w porównaniu do starszych, nieremontowanych i słabiej położonych, będą oferowały nowoczesny produkt na katowickim rynku – przewiduje Dariusz Futoma.

Ekspert przypomina, że krajobraz katowickiego rynku hotelowego znacznie się poprawił, gdy nastąpiła zmiana hotelu na markę międzynarodową Courtyard by Marriott.

- Właściciele zaryzykowali, ale trafili z inwestycją doskonale, pomimo że z branżą hotelową nie mieli do czynienia na co dzień – tłumaczy Dariusz Futoma.

Katowice są głównie destynacją biznesową, więc hotele mają kłopot z obłożeniem w weekendy i podczas wakacji. Jak sobie z tym radzą hotele?

- Można powiedzieć, że sobie nie radzą, albo radzą sobie słabo i chyba należy się do tego przyzwyczaić. Hotelarze nie zależą tylko od siebie, ale od tego, co się dzieje w mieście i to są naczynia połączone - podkreśla Dariusz Futoma.

