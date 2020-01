Property Forum Katowice: Hotele ograniczą windowanie cen?

Rosnąca podaż hoteli w Katowicach spowoduje, że będzie mniejszy potencjał na windowanie cen. To oczywiście dobra informacja z punktu widzenia klientów i organizatorów, ale też równowagi rynkowej – uważa Agnieszka Topczewska, starszy konsultant w dziale hotelowym CBRE.

Zmiany cen w hotelach w zależności od aktualnego zapotrzebowania to standardowa praktyka rynkowa. Hotele kreują politykę zarządzania przychodami w oparciu o to, co będzie się działo w danym momencie w mieście. Tak działa rynek hotelarski na całym świecie.

- W Katowicach ten efekt do tej pory był bardzo wyraźny, głównie przez ograniczoną bazę hotelową. W takiej sytuacji goście nie mają wyboru, dlatego godzą się na wygórowane ceny albo szukają noclegu w innym mieście – wyjaśnia Agnieszka Topczewska, starszy konsultant w dziale hotelowym CBRE.

Ekspertka przypomina jednocześnie, że hotele, kierując się maksymalizacją przychodów, często zostawiają kilka ostatnich pokoi na sytuacje awaryjne, w których ktoś potrzebuje noclegu na ostatni moment i jest gotowy zapłacić za to dużo więcej.

- Na pewno rosnąca podaż hoteli spowoduje, że będzie mniejszy potencjał, żeby windować ceny. To oczywiście dobra informacja z punktu widzenia klientów i organizatorów, ale też równowagi rynkowej – przewiduje Agnieszka Topczewska.

O rynku hotelowym Katowic będziemy rozmawiać podczas sesji „Rozpędzone biznesowo Katowice kuszą hotelarzy”, która odbędzie się 7 lutego podczas Property Forum Katowice i 4 Design Days 2020 w Katowicach.