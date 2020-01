Property Forum Katowice: Hotelowe żniwa cieszą ekspertów MICE

Rynek hotelowy Katowic nieco wyprzedza to, co się dzieje w branży MICE, choć cieszy przemyślany, zrównoważony, skutecznie komunikowany nowoczesny wizerunek miasta i aglomeracji. Uważam, że od eventowców i ekspertów MICE będziemy często słyszeć „Do zobaczenia. Widzimy się w Katowicach” – przyznaje Marta Chmielewska, prezes zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej oraz prezes Mea Group.

Zdaniem prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej, baza hotelowa Katowic i okolic pozwala na wybór spośród wielu wariantów, w zależności od oczekiwań klienta, specyfiki wydarzenia, budżetu itd.

- I cały czas powstają nowe obiekty, czyli zdaniem inwestorów aglomeracja katowicka ma przed sobą obiecującą przyszłość, rosnącą liczbę gości biznesowych i turystów – uważa Marta Chmielewska.

A czy wśród klientów eventowych postrzegana jako ciekawe miasto na tzw. bleisure?

- W tej kwestii jest jeszcze sporo do zrobienia. Zarówno jeśli chodzi o wizyty biznesowe Polaków, jak i gości z zagranicy. Doskonałymi ambasadorami Katowic jako miejsca ciekawego też pod względem turystycznym i kulturalnym są młode osoby, bo Katowice to niewątpliwie miasto ludzi młodych – wyjaśnia Marta Chmielewska.

To oni uświadamiają koleżankom i kolegom, którzy mają odwiedzić Katowice w celach stricte biznesowych, że warto również zarezerwować czas na zwiedzanie, wizytę teatrze, czy galerii.

- Goście z innych regionów naszego kraju też dopiero się przekonują, że nie trzeba natychmiast po zakończeniu konferencji wracać do domu. Wystarczy wcześniej sprawdzić czy podczas naszej wizyty przypadkiem nie odbywa się festiwal np. Tauron Nowa Muzyka Katowice, albo czy nie ma nowej ekspozycji w Muzeum Śląskim. Katowice mają wiele do zaoferowania w ramach bleisure, muszą tylko skutecznie dotrzeć z informacjami o tym do osób często podróżujących w celach biznesowych – tłumaczy prezes Chmielewska.

