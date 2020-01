Property Forum Katowice: Sprzedaż korporacyjna rozkręca śląskie hotele

Od kilku lat obserwujemy duży wzrost sprzedaży korporacyjnej, przede wszystkim dzięki prężnej działalności Międzynarodowego Centrum Kongresowego, który zapewnił nową dynamikę rozwoju branży hotelarskiej na Śląsku – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego. Z pewnością ważnym jej elementem będzie odnowiony hotel Katowice. - Obiekt ma 50 lat, powstał trzy lata przed moimi urodzinami, czyli to młodzieniec. Mamy ambitne plany dla tego hotelu. Ogłosimy je pod koniec pierwszego kwartału 2020 r. – zapowiada.

Gheorghe Marian Cristescu będzie panelistą sesji „Rozpędzone biznesowo Katowice kuszą hotelarzy”, która odbędzie się 7 lutego podczas Property Forum Katowice i 4 Design Days 2020 w Katowicach.

Przyznaje, że weekendy są jeszcze nieco słabsze. - Widzimy podobieństwo do sytuacji, jaka miała miejsce niedawno na rynku warszawskim. Śląsk na szczęście coraz bardziej stawia na rozwój turystyki, zwłaszcza postindustrialnej. Jako przewodniczący Społecznej Rady Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki miałem przyjemność podziwiać kilka lokalnych atrakcji, które robią wrażenie zarówno na gościach z Polski jak i z zagranicy – opowiada prezes PHH.

Firma ma w swoim portfolio Moxy Katowice Airport, hotel Zagroń w Szczyrku oraz wysłużony hotel Katowice, który wkrótce zmieni swoje oblicze.

- Obiekt ma 50 lat, powstał trzy lata przed moimi urodzinami, czyli to młodzieniec. Mamy ambitne plany dla tego hotelu. Obecnie przygotowujemy się do tego projektu. To wymaga od nas dużego zaangażowania i dobrego przygotowania, ale biorąc pod uwagę szybkie tempo rozwoju naszej firmy, będziemy w stanie ogłosić szczegóły modernizacji pod koniec pierwszego kwartału 2020 r. – zapowiada Gheorghe Marian Cristescu.

