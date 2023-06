Polacy polubili krótsze, a częstsze wyjazdy. – Byle nie za krótkie – radzą psychologowie. Jak podkreślają, żeby się zregenerować, potrzebujemy przynajmniej 7-8 dni.

Wszystko wskazuje na to, że dwutygodniowe wakacje to pieśń przeszłości.

Jak wynika z danych serwisu Nocowanie.pl Polacy wyjeżdżają na coraz krócej, nie tylko ze względu na wysokie ceny.

Natomiast do pełnej regeneracji organizmu potrzeba co najmniej 8 dni.

Od kilku sezonów – jeszcze przed pandemią i inflacyjnymi paragonami grozy – na polskim rynku turystycznym widać trend do skracania wyjazdów. Potwierdzają to wyniki ankiety z udziałem dwóch tysięcy turystów, przeprowadzonej przez serwis Nocowanie.pl tuż przed rozpoczęciem wakacji. Spośród planujących urlop całą rodziną aż 55 proc. zadeklarowało, że rezerwuje sobie tydzień na wyjazd. Co piąta rodzina ograniczy się do krótkiego, bo tylko czterodniowego urlopu, a wyjazd na weekend zadeklarowało 14 proc. respondentów. Zaledwie 7 proc. rodzin chce wybrać się na dwutygodniowe wakacje. Podobnie rzecz się ma wśród planujących wypoczynek we dwójkę – tygodniowe urlopy rozważa 37 proc. ankietowanych, na 4 dni wyjedzie 27,5 proc. ankietowanych, a na weekend – 24,8 proc. Dwutygodniowe wakacje ma w planach 8 proc. par.

Tymczasem, zdaniem psychologów to właśnie dwutygodniowy wypoczynek jest optymalny, żeby się zregenerować. – Na początku przez dzień lub dwa wychodzimy z trybu aktywności zawodowych, dopiero potem możemy zacząć w pełni cieszyć się urlopem i oderwać od myślenia o pracy – uważa psycholog Maja Maciaszczyk. – Oczywiście, jeśli nie zabieramy na urlop służbowego laptopa – dodaje. Co jeśli nie możemy sobie pozwolić na tak długi wyjazd? Psycholog radzi, żeby spróbować wygospodarować na urlop chociaż 8 dni i zadbać o efektywność wypoczynku. – Jeśli na co dzień pracujemy przy komputerze, zaplanujmy sporo aktywności fizycznych, bo ruch będzie dobrą odmianą nie tylko dla ciała, ale i dla psychiki – radzi. – All inclusive nad basenem lepiej sprawdzi się w przypadku tych, którzy na co dzień pracują fizycznie.

Swoje rady psycholog kieruje szczególnie do tzw. Zetek. Jak wynika z badań przeprowadzonych ostatnio przez jedno z europejskich biur podróży, przeciętny przedstawiciel pokolenia Z – czyli osób, które przyszły na świat po 1995 roku – w ciągu roku wyjeżdża na dwa krótkie wyjazdy z trzema noclegami. Pokolenie Z jest bardziej skłonne do odbywania większej liczby krótkich wyjazdów i łączenia ich z pracą zdalną.

– Podobnie jest na rodzimym rynku turystycznym. Stąd też rosnąca popularność city breaków – dwu-trzydniowych wyjazdów do dużych miast, ale też weekendowych wypadów do miejscowości turystycznych – dopowiada Tomasz Zaniewski, wiceprezes Nocowanie.pl i dodaje. Jak podkreśla staramy się oszczędzać nie tylko pieniądze, ale i czas, dlatego Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek niedaleko miejsca zamieszkania. Szukają różnego typu obiektów na tyle blisko domu, żeby udało się tam dojechać samochodem lub pociągiem w czasie do dwóch godzin.

