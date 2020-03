Przemysł spotkań to głównie małe i średnie firmy. Bez szybkiej pomocy nie doczekają końca koronawirusowego kryzysu

Przemysł zapowiada kilkutygodniowe przerwy w pracy, tymczasem branża spotkań już wie, że bezruch na rynku może potrwać do jesieni, co oznacza całkowity brak przychodów przez pół roku. Bez szybkiej pomocy, obejmującej zwolnienie, a nie tylko przesunięcie składek i podatków wiele podmiotów tej branży nie ma szans na doczekanie końca koronawirusowego kryzysu.

Podczas dyskusji o gospodarczych skutkach epidemii koronawirusa zwraca się uwagę na ogrom strat, jakie przynosi ona branży turystycznej i przewozowej. W jeszcze gorszej sytuacji wydaje się być branża MICE (od ang. Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) i branża targowa. Tu powrót do normalnej działalności może trwać znacznie dłużej, niż w innych branżach. Już obecnie jest odwołanych wiele kongresów, targów, konferencji czy warsztatów, nawet tych planowanych dopiero na czerwiec. Do lata więc branża będzie martwa, a wakacje tradycyjnie są dla niej sezonem bezczynności. Wynika z tego, że firmy działające w tym obszarze zostaną bez przychodów na pół roku.

Stowarzyszenie Branży Eventowej informuje, że tzw. rynek MICE ma w Polsce wartość około 3 mld złotych i w rozbudowanym łańcuchu dostaw zatrudnia ponad 30 tys. osób. To nie tylko organizatorzy wydarzeń i obiekty, w których są one prowadzone, ale także dostawcy takich usług jak transport grupowy, logistyka, catering czy wyposażenie scenotechniczne.

Według SBE ponad 95 proc. działających w branży podmiotów stanowią przedstawiciele sektora MŚP z polskim kapitałem. Tymczasem zdaniem Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców większość spośród 2,5 mln takich podmiotów w Polsce nie ma znaczących oszczędności, co oznacza, że bez szybkiej i skutecznej pomocy zaczną wkrótce upadać.

Sektor MICE jest w podobnym położeniu co branża targowa, która proponowane przez rząd wsparcie uznała za niewystarczające. - Przez kolejne tygodnie będą narastać długi przedsiębiorstw. Nawet jeśli przetrwają one kryzys, to zobowiązania, jakie pozostaną do spłacenia po prolongatach składek ZUS, podatków czy zaciągniętych kredytach spowodują, że firmy, które (jeśli w ogóle) wyjdą z kryzysu, nie będą w stanie zarobić na spłatę zadłużenia, ani tym bardziej nie będą w stanie się rozwijać. Oznacza to, że prędzej czy później ich istnienie zostanie ponownie zagrożone – przewiduje Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jej zdaniem potrzebne jest bezzwrotne wsparcie finansowe, które pozwoli „wyzerować" licznik zobowiązań i zapewnić płynność finansową.

