Przemysł spotkań woli wędkę od ryby

Nie znamy jeszcze wszystkich skutków pandemii, z którymi zmierzy się przemysł spotkań i wydarzeń. Nie została na przykład policzona liczba firm, które w ciągu ostatnich czterech miesięcy zastoju branży targowej upadło, wdraża upadłość, albo próbuje się przebranżowić, jak wykonawcy targowych stoisk, którzy teraz produkują meble.

- Oczywiście robią to świetnie, ale w momencie, w którym targi ruszą będą potrzebni – zauważa Grażyna Grabowska, prezes Targów w Krakowie, wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Podkreśla, że przemysł spotkań i wydarzeń, mimo że jest niejednorodny, ma wiele wspólnych interesów.- Transport, imprezy rozrywkowe, konferencje, hotele, targi – często ich operatorzy mają często tego samego klienta.

- Wszystkim nam zależy na odbudowie popytu. Dlatego tak bardzo istotne jest to, by tłumaczyć i przekonywać wszystkich do udziału w wydarzeniach. Niestety musimy się zmierzyć także z niespotykanymi wcześniej skutkami kryzysu. On jest inny niż wszystkie do tej pory, ponieważ dotyczy każdej sfery życia człowieka. Boimy się o zdrowie swoje i naszych bliskich. Sfera prywatna i zawodowa rodzi stres. Boimy się wyjść na zewnątrz. Społeczeństwo zamknęło się w czterech ścianach. Spotkania i konferencje online’owe są fajne, ale tak się nie da żyć na dłuższą metę – uważa Grażyna Grabowska.

Prezes Targów w Krakowie przypomina, że spotkania twarzą w twarz są kwintesencją całej branży spotkań i wydarzeń.

- Ludzie muszą zobaczyć krajobraz, wejść do hotelu, zjeść w restauracji, na targach dotknąć towarów. Nikt przecież nie kupi samochodu przez Internet bez jazdy próbnej. Tymczasem lęk i obawa przed takimi spotkaniami są ogromne. Tłumaczenie, że wszystko jest dobrze i wygraliśmy z pandemią naprawdę nie działa. Z takimi psychologiczno-społecznymi skutkami będziemy się musieli długo mierzyć – tłumaczy Grażyna Grabowska.

Dodaje, że – zgodnie ze znanym porzekadłem: głodnemu trzeba dać wędkę, a nie rybę – pomoc branży niekoniecznie musi oznaczać zastrzyk pieniędzy, ale na przykład ich umiejętną relokację.

- Do tej pory na rynku funkcjonowały na przykład dofinansowania dla przedsiębiorców, którzy wystawiali swoje produkty na zagranicznych targach. Teraz za granicę nikt nie pojedzie. Wystarczy więc przesunąć dotacje w każdym ministerstwie z budżetu targów zagranicznych na imprezy krajowe. Firma dostanie dofinansowanie: opłaci dojazd, hotel i udział w wydarzeniu. Dzięki temu ruszy cały łańcuch. Jesteśmy przecież tak naprawdę zespołem naczyń połączonych – podpowiada Grażyna Grabowska.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient