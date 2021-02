Przemysław Wieczorek, Puro o sytuacji na rynku hoteli w Polsce

Jak zmienił się potencjał hotelowy polskich miast w 2020 r. Wiemy, że Kraków bez turystów „poległ”, a Wrocław sobie jakoś poradził dzięki pobytom służbowym. Jak na tym tle wypadają Katowice, w których szpital zastąpił konferencje i kongresy? Hotelowe inwestycje stanęły, w tym hotel Puro w Katowicach, ale biurowce się budują. Co będzie dalej? Warto czekać na powrót do normalności, czy lepiej zmienić funkcje obiektu?

Przemysław Wieczorek, członek zarządu i dyrektor inwestycyjny sieci hoteli Puro: Należy wskazać, że wszystkie rynki i hotele doznały ogromnych spadków. Generują one ogromne straty, które będą odrabiane przez długie lata. Mamy za sobą rok 2020. We Wrocławiu hotele zanotowały 40 proc. przychodów roku 2019. I to są rzeczywiście najmniejsze spadki spośród rynków miejskich (niespełna 60 proc.). Kraków miał spadki przychodów rzędu prawie 80 proc., czyli udało się osiągnąć zaledwie 1/5 przychodów roku 2019. Natomiast w Warszawie były to 70-procentowe spadki. Wolumen nowych inwestycji rynku komercyjnego spadł. Inwestycje hotelowe, które mogły być wstrzymane zostały zahamowane. Część z nich nigdy nie powstanie i zmieni funkcję na inną. Banki zblokowały finansowanie na tym rynku. Obserwujemy również wstrzymanie realizacji nierozpoczętych jeszcze projektów biurowych, przynajmniej sporej części. Inwestorzy stoją w obliczu dużej dozy niepewności jak rynek będzie wyglądał w ciągu następnych dwóch lat. Rynek mieszkaniowy radzi sobie bardzo dobrze, co warto odnotować.