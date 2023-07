Mercure Kraków Fabryczna City od otwarcia w październiku 2021, nieprzerwanie cieszy się rosnącym zainteresowaniem gości - zapewnia Joanna Chwastek-Pluta, General Manager Mercure Kraków Fabryczna City.

Obłożenie Krakowskich hoteli wzrosło o ok. 15 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrosły również ceny - o ok. 25 proc.

W stolicy Małopolski w wakacje 2023 r. jest zdecydowanie mniej Polaków, którzy chętniej wybierają wyjazdy za granicę.

Kraków broni się przed spadkiem obłożenia w hotelach, rosnącą ilością biznesu powracającego do biur, który w okresie wakacji nie maleje.

Przychody hoteli w Krakowie rosną, ale za sprawą wysokich kosztów daleko im jeszcze do wyników z 2019 roku.

Trwają wakacje. Czy ten czas okazuje się być lepszym dla hotelarstwa niż w ubiegłym roku?

Joanna Chwastek-Pluta, General Manager Mercure Kraków Fabryczna City: Od kilku miesięcy analizy rynku (wg STR) wskazują w Krakowie na wzrost w stosunku do roku poprzedniego obłożenia o około 15 proc., ceny średnio o około 25 proc. a refpar nawet 50 proc. Powody do radości oczywiście są, ale zważywszy, że porównujemy się do trudnego okresu podnoszenia branży z kolan, z kryzysu, który w dodatku najdotkliwiej dotknął rynek krakowskich hoteli, entuzjazm spada.

Joanna Chwastek-Pluta, General Manager Mercure Kraków Fabryczna City. Fot. Mateusz Skwarczek

W te wakacje mamy mniej polskich gości i rodzin w porównaniu do roku ubiegłego. W tym roku Polacy bez przeszkód/obostrzeń mogli już wyjechać za granicę i tym chętniej z tego korzystają. Rosnące ceny hoteli w kraju dodatkowo sprawiają, że wybierają destynacje na południu Europy. Gdzie poziom cen jest podobny a pogoda bardziej pewna.

Kraków broni się jednak przed spadkiem obłożenia w hotelach, rosnącą ilością biznesu powracającego do biur, który nawet w okresie wakacji nie maleje.

Być może przyczyną takiego stanu rzeczy jest ciągły rozwój tego sektora. Kraków staje się coraz bardziej biznesowy. Przychody hoteli rosną, ale za sprawą wysokich kosztów daleko im jeszcze do wyników z 2019 roku.

Jak na rynek hoteli wpływają drogie kredyty inwestycyjne lub ich brak, inflacja, wysokie koszty, m.in. energii? Trudno prowadzi się dziś biznes hotelowy?

W czasie pandemii banki ograniczyły ofertę finansowania kredytowego budowy nowych hoteli. Ta sytuacja powoli się zmienia, ale trzeba jeszcze poczekać zanim dobra oferta pojawi się na rynku. Koszt finansowania tego typu inwestycji w połączeniu z wysokimi nakładami na budowę może sprawić, że inwestycja stanie się nieopłacalna. Hotelom ekstremalnie trudno jest teraz spłacać drogie kredyty zaciągnięte przed pandemią. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym funkcjonowanie hoteli w chwili obecnej jest wysoka inflacja, która spowodowała wzrost kosztów w tym energii. Jednocześnie baza hoteli wciąż się rozbudowuje, ale jest to efekt pewnych decyzji inwestycyjnych podjętych jeszcze przed pandemią. Przykładowo w Krakowie, który ze wszystkich dużych polskich miast najbardziej ucierpiał w okresie pandemii, w ciągu ostatnich dwóch lat otworzyło się aż siedem nowych hoteli.

Po uwzględnieniu więc rosnącej konkurencji, wyższych kosztów to mimo rosnących przychodów wyniki hoteli nadal są niższe niż przed pandemią. Rentowność branży zatem spadła i nadal nie jest dobrze. A zważywszy, że to biznes sezonowy nie można się za bardzo cieszyć z poziomu obecnie osiąganego zysku, bo trzeba odkładać środki na posezon. Prowadzenie więc biznesu obarczonego dodatkowo kredytem jest dziś bardzo trudne.

Mercure Kraków Fabryczna City. Fot. Mateusz Torbus

Czego potrzebuje dziś rynek hotelarski, by rosnąć? Co jest największym hamulcem jego rozwoju?

Wojna na Ukrainie mocno hamuje napływ turystów z za granicy do Polski. Nasz kraj jest w obecnej sytuacji geopolitycznej uznawany za mało bezpieczny. Dodatkowo niepokoje wzbudza sytuacja na Białorusi związana z eskalacją działań związanych z nielegalnymi próbami przekraczania granicy przez imigrantów. Niestabilna sytuacja za wschodnią granicą i w dalszym ciągu niestabilna sytuacja gospodarcza Polski jest największym hamulcem dla rynku hotelowego.

Zorganizowane grupy turystyczne wracają już do Krakowa, ale w śladowej ilości. Jakakolwiek niepokojąca sytuacja na granicy uruchamia pandemię strachu i kolejne anulacje. Bez stabilności w regionie również rynek dużych międzynarodowych spotkań nie odbuduje się w przeciągu najbliższych dwóch lat. Bo tyle potrzeba na przygotowanie dużych wydarzeń, dla których Kraków od momentu otwarcia w 2014 roku Centrum Kongresowego ICE, Targów Kraków Expo oraz Tauron Areny posiada doskonałe zaplecze organizacyjne a rynek hoteli stanowi dla nich bazę noclegową. Do odbudowy i wzrostu rynku hotelowego Krakowa potrzeba powrotu dużych wydarzeń międzynarodowego szczebla, szczególnie powrotu gości z za oceanu.

Mercure Kraków Fabryczna City. Fot. Mateusz Torbus

Jak kreuje się sytuacja hotelu Marcure Kraków Fabryczna City? Hotel ma duże obłożenie podczas okresu urlopowego?

Mercure Kraków Fabryczna City od otwarcia w październiku 2021, nieprzerwanie cieszy się rosnącym zainteresowaniem gości. Doceniają oni przede wszystkim jego położenie w multifunkcyjnym kompleksie Fabryczna City, jak i jego architekturę, design wnętrz, profesjonalną obsługę i bliskość do najsłynniejszych atrakcji stolicy Małopolski.

Obłożenie w hotelu rośnie z miesiąca na miesiąc, bo do biur wraca coraz więcej pracowników i na powrót po covidzie organizowane są firmowe konferencje, szkolenia i imprezy integracyjne. W okresie wakacyjnym w naszym hotelu znacząco zmalał poziom grup konferencyjnych i biznesowych. Nie zmalała natomiast ilość rezerwacji pobytów indywidualnych pracowników korporacyjnych. Ze względu na większą dostępność pokoi w hotelu, na okres wakacji napłynęło do nas więcej rezerwacji pobytów turystycznych w tym rodzin z dziećmi chcących połączyć pobyt w Krakowie z relaksem i skorzystać ze strefy basenowej oraz szerokich gastronomicznych możliwości jakie zapewnia 6 restauracji na Fabrycznej 13.

Mercure Kraków Fabryczna City. Fot. Mateusz Torbus

Hotel Mercure jest nastawiony na gości konferencyjnych czy także na turystów, rodziny z dziećmi?

Aktywnie, wielotorowo działamy na rzecz pozyskania klienta indywidualnego i grupowego, podróżującego służbowo w tym poszukującego wygodnych rozwiązań na długie pobyty, ale i turysty, poruszającego się z rodziną/dziećmi, nastawionego na relaks.

Goście indywidualni cenią sobie nasz hotel ze względu na bogatą ofertę tak samego hotelu, jak i szerokie możliwości kompleksu. Docierając do firm polecamy kompleksową ofertę pozostałych podmiotów działających na Fabrycznej 13 czyli pobyt w hotelu oraz szeroki wachlarz usług gastronomicznych, zwiedzanie Muzeum Fabryka Wódki oraz usługi Centrum Konferencyjnego CKF_13.

Jakie macie plany rozwojowe na najbliższe lata?

Od momentu otwarcia na terenie kompleksu Fabrycznej City centrum konferencyjnego CKF_13 (grudzień 2021) poziom rezerwacji grup konferencyjnych, a także biznesowych w hotelu dynamicznie wzrasta. CKF_13 na Fabrycznej otworzył możliwości organizacji dużych eventów i spotkań konferencyjnych, na które w Krakowie od zawsze brakowało miejsca. Dodatkowo w biurowcach Fabrycznej Office Park ma już swoją siedzibę 17 firm i pracuje ponad 3000 osób. A to dopiero początek rozwoju „miasta w mieście” jak nazywany jest często kompleks na którego terenie wszyscy działamy. Perspektywy dla Mercure Kraków Fabryczna City są więc bardzo optymistyczne. Cieszymy się ogromnie z naszej lokalizacji, w sercu omnifunkcyjnego kompleksu i współpracy z innymi podmiotami dzięki czemu nasza oferta jest szersza, bardziej kompleksowa może też zaspokoić rosnące oczekiwania i potrzeby gości. Czekamy na polepszenie sytuacji za wschodnią granicą i powrót dużych wydarzeń do Krakowa a wraz z nimi gości z za oceanu i jeszcze lepszych wyników hotelu.

