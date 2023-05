Kiedy powstanie kolejny park rozrywki tworzony przez PTAK S.A.? Wiadomo, że ma on stanąć w gminie Olsztynek, w województwie warmińsko-mazurskim. Będzie to druga taka inwestycja łódzkiego biznesmena.

Kontrolowana przez Antoniego Ptaka spółka PTAK SA chce zbudować ogromny park rozrywki na granicy Warmii i Mazur.

Właściciel parku rozrywki Mndoria i Miasta Mody PTAK w Rzgowie, kupił już pod Olsztynkiem nad Jeziorem Wenyk gospodarstwo rolne, liczące przeszło 300 hektarów.

Parki rozrywki wracają do formy

Rok 2022 był dla branży rozrywki czasem powolnego wychodzenia z pandemii. Mandoria, największy kryty park rozrywki w Europie, cieszył się aż o 20 proc. wyższą od prognoz liczbą gości. Między innymi dlatego firma PTAK SA idzie za ciosem i chce zrealizować kolejną potężną inwestycję rozrywkową, tym razem na granicy Warmii i Mazur, pod Olsztynkiem.

Mandoria w Rzgowie koło Łodzi

Mandoria, czyli tematyczny park rozrywki w Rzgowie pod Łodzią, otwarty został 8 lipca 2021 roku. Zlokalizowana na terenie Miasta Mody PTAK Mandoria jest pierwszym w centralnej Polsce całorocznym parkiem rozrywki. Jednocześnie to największy w Europie park tematyczny znajdujący się w budynku.

Po dobrych wynikach potwierdzalności wiadomo już, że park zostanie rozbudowany - docelowo ma osiągnąć powierzchnię ok. 50 ha.

Co wiadomo o nowym parku rozrywki pod Olsztynkiem?

Firma idzie za ciosem i ogłosiła plan budowy kolejnego obiektu.

- To, co mogę powiedzieć dziś na temat nowego parku rozrywki w gminie Olsztynek, to to, że prace nad tą inwestycją są bardzo zaawansowane. Jeśli wszystko pójdzie po myśli inwestora, to już niebawem udzielimy bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie - przekazał nam Daniel Zieliński, Park Manager Mandorii.

Z kolei olsztyńska wyborcza.pl dodaje, że PTAK S.A. zakupiła już pod Olsztynkiem nad Jeziorem Wenyk gospodarstwo rolne, liczące przeszło 300 hektarów. Na tym terenie właśnie ma stanąć nowa inwestycja. Za samą realizację projektu ma odpowiadać firma Village.

Na projekt odpowiedziała też gmina Olsztynek. W ciągu ostatniego roku zmieniono studium kierunków zagospodarowania,, a ostatnio wyłożono plan zagospodarowania, umożliwiający budowę parku oraz obiektów mieszkalnych. Plan obejmuje teren w odległości 3 km na południowy wschód od Olsztynka w pobliżu miejscowości Łutynówko.

Nowy plan umożliwia budowę obiektów związanych z parkiem rozrywki o wysokości 25 metrów, a także konstrukcji liczących 150 metrów. To oznacza, że możliwa byłaby budowa wieży swobodnego spadania, zapowiadana jakiś czas temu przez starostę olsztyńskiego Andrzeja Abako.

Jednocześnie plan ma chronić tereny wrażliwe przyrodniczo, włączając w to jeziora oraz m.in. pobliski Obszar Chroniony Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Obecnie toczą się rozmowy nad zgodnością zapisów dokumentu planistycznego z przepisami prawa dotyczącymi form ochrony przyrody ustanowionych na tym terenie.

Szansa dla lokalnej gospodarki

Nie dziwota zresztą, że miasto tak pilnie pracuje nad umożliwieniem startu inwestycji. Już pierwszym etapie realizacji - jak podaje olsztyński serwis - inwestycja będzie oznaczać otwarcie ok. 300 miejsc pracy w gastronomii i obsłudze parku gości. Warto tez wspomnieć, że województwo warmińsko-mazurskie jest jest jednym z najbardziej wyludniających się regonów w Polsce, dlatego tak duża inwestycja może oznaczać także dobry ruch dla lokalnego rynku pracy.

Projekt zakłada też realizowaną już budowę mieszkań dla osób, które mają zostać wysiedlone z obszaru planowanej inwestycji.

Czy w nowej lokalizacji na Mazurach będzie można skorzystać z takich atrakcji, jak roller-coastery, rozmaite karuzele, ogromna zjeżdżalnia, labirynt luster, wielki figloraj czy łódki na wodzie? Póki co inwestor zapowiada, że konkretne plany i projekty będą ogłoszone niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń.

Szanse na powodzenie inwestycji są spore, nowy park znajdzie się niedaleko ważnego węzła drogowego S7 (Warszawa-Gdańsk) i S51 (w stronę Olsztyna i dalej, budowanej nowej "szesnastki" w stronę Mikołajek).

Inwestorem Mandorii jest należąca do Antoniego Ptaka firma Ptak S.A., znana z hal targowych Warsaw Expo pod Nadarzynem i wielkiego centrum hurtowego w Rzgowie.

