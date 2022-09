Q Hotel Plus Wrocław Bielany otwarty. Wielka galeria zdjęć

Gala odbyła się przy ul. Szwedzkiej, gdzie w czerwcu tego roku sieć Q Hotel otworzyła swój szósty obiekt nastawiony przede wszystkim na organizację eventów i konferencji.

Q Hotel Plus Wrocław Bielany położony jest blisko lotniska oraz głównego węzła komunikacyjnego województwa dolnośląskiego.

Oferuje 201 pokoi, strefę relaksu z sauną i siłownią oraz bogate zaplecze gastronomiczne, na które składają się aż trzy restauracje.

Zaproszeni goście mogli lepiej poznać miejsce i jego możliwości konferencyjne oraz gastronomiczne. Zależało nam, aby w sposób oficjalny zaprezentować nasz nowy hotel oraz wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami na jego temat, nie rezygnując przy tym z dobrej zabawy – mówi Przemysław Winiarski, Dyrektor Q Hotel Plus Wrocław Bielany.

Galę poprowadził Krzysztof Ibisz, a gwiazdą wieczoru był zespół Enej. W imprezie wzięło udział wielu gości reprezentujących lokalne władze, branżę eventową oraz firmy współpracujące z Q Hotel. Część oficjalną zakończyła zabawa przy muzyce cover band’u oraz DJ’a, przy której goście bawili się do białego rana.

Q Hotel Plus Wrocław Bielany, mat.pras.

Q Hotel Plus Wrocław Bielany dla biznesu

W obiekcie można wydzielić 19 niezależnych sal konferencyjnych, a organizatorzy mają dostęp do udogodnień takich jak parking, systemy zawiesi scenicznych, czy winda towarowa umożliwiająca wprowadzenie pojazdów na przestrzeń eventową.

Q Hotel to polska sieć hoteli, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku od 2011 roku. Aktualnie w jej skład wchodzi sześć hoteli: pięć czterogwiazdkowych obiektów (Q Hotel Plus Katowice w pobliżu katowickiego Dworca PKP, Q Hotel Plus Kraków zlokalizowany tuż obok Centrum Kongresowego ICE Kraków, Q Hotel Plus Wrocław w centrum Wrocławia przy ul. Zaolziańskiej, Q Hotel Grand Cru Gdańsk położony na Starym Mieście w Gdańsku, a także otwarty w czerwcu 2022 roku Q Hotel Plus Wrocław Bielany) oraz trzygwiazdkowy hotel – Q Hotel Kraków, mieszczący się w dzielnicy Bronowice.