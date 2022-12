Radisson Collection Hotel obchodzi 20-lecie. Jubileusz stał się nie tylko okazją do podsumowania dotychczasowej działalności, ale także do zapowiedzi zmian i wyznaczenia nowych kierunków rozwoju.

Flagowy obiekt sieci Radisson Hotel Group, mieszczący się przy ul. Grzybowskiej w Warszawie - Radisson Collection Hotel, Warszawa, obchodzi w tym roku swoje 20-lecie.

Hotel na przyszłość planuje m.in. jeszcze większe zaangażowanie w zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Radisson Collection to nowa generacja kultowych hoteli i jedynych w swoim rodzaju obiektów. Radisson Collection jest częścią Radisson Hotel Group, do której należą również Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson oraz prizeotel połączone pod jedną komercyjną marką Radisson Hotels.

Pierwsi goście 5-gwiazdkowego hotelu Radisson Collection Hotel, Warszawa pojawili się 2 września 2002 r. To wtedy oddano do użytku obiekt funkcjonujący wówczas pod nazwą „Radisson SAS Centrum Warszawa”. 17 lat później hotel przeszedł całkowity rebranding i stał się pierwszym hotelem marki Radisson Collection w Polsce oraz w tej części Europy.

Apartament prezydencki.

W ramach renowacji odnowione zostało łącznie 309 pokoi i apartamentów, lobby oraz recepcja. Gruntowną przemianę przeszły również restauracje, które zyskały nowoczesne oblicze. Odnowione zostały też sale konferencyjne, salon Executive Lounge oraz dwupiętrowe centrum fitness.

Pokój w Radisson Collection Hotel z pięknym widokiem na Warszawę.



Po 20 latach działalności, grupa hoteli Radisson jeszcze mocniej angażuje się w zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu, zgodnie z celami określonymi w 5-letnim planie strategicznym.

Odpowiedzialny Biznes jest kluczowym elementem tego planu i ma szczególne znaczenie dla ambicji marki, by być uznawaną za jedną z najlepszych marek hotelowych na świecie. Trzy filary, na których skupia się Radisson w ramach odpowiedzialnego biznesu to Ludzie, Społeczność i Planeta.

Centrum fitness.

Bezpieczeństwo i ochrona pozostają najważniejszymi priorytetami, zarówno jeśli chodzi o gości, jak i pracowników oraz dostawców.koncentruje się na prawach człowieka, etyce biznesu i różnorodności.

Na koniec 2021 r. 29,2 proc. pracowników stanowiły kobiety, które w grupie zajmują kierownicze stanowiska - celem sieci jest osiągniecie do 2025 r. wyniku na poziomie 35 proc. oraz 50 proc. do 2030 roku. Dodatkowo 65 proc. dostawców to lokalni przedsiębiorcy.

Hotelowy basen, dostępny także dla gości z zewnątrz.

W ciągu ostatnich lat postawa, zaangażowanie i wysiłki członków zespołuw ich społecznościach były niezwykłe. Zapewnili zakwaterowanie i posiłki pracownikom służby zdrowia, szyli i przekazywali maski dla potrzebujących oraz realizowali wiele innych działań, które były potrzebne podczas epidemii Covid-19.

W 2022 roku RHG łącznie przekazała 510 000 EUR różnym organizacjom non-profit, zaś pracownicy sieci odbyli łącznie 26500 godzin wolontariatu. Dodatkowo nieprzerwanie od 2018 Radisson Hotel Group współpracuje z organizacją SOS Wioski Dziecięce wspierając już 686 osieroconych dzieci, a grono nieustannie się powiększa.



Elegancki i funkcjonalny pokój hotelowy.

zobowiązuje się do prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony, z możliwie najniższym poziomem emisji dwutlenku węgla, zużycia wody i generowania odpadów.

Za główny cel stawia sobie zmniejszenie śladu węglowego i zużycia wody o 30 proc. do 2025 roku poprzez ścisłą współpracę z właścicielami nieruchomości, budowniczymi i architektami.

Radisson Collection Hotel, Warszawa dąży do tego, aby w ciągu trzech najbliższych lat zredukować emisję dwutlenku węgla o 30 proc. To nie wszystko - w celu całkowitej eliminacji plastiku z hotelu wprowadzone zostaną m.in. dozowniki na kosmetyki wielokrotnego użytku.

Restauracja hotelu Radisson.

Kluczowym zadaniem w nadchodzącym roku będzie realizacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Niezmiennie jednak chcemy także skupić się na dalszym rozwoju oferty hotelowej. Jestem pewien, że dzięki mocnej pozycji na polskim rynku i stabilnemu zespołowi profesjonalistów, uda nam się obsługiwać gości na niezmiennym, najwyższym poziomie – powiedział Marco Eichhorn, dyrektor generalny Radisson Collection Hotel, Warszawa.

W hotelu serwowane są znakomite śniadania.

