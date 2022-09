Radisson Hotel Group zapowiada dalszą ekspansję w Polsce

Radisson Hotel Group zapowiada dalszą ekspansję w naszym kraju i rozwój swojego portfolio.

Tylko w tym roku Grupa otworzyła Andersia Hotel & Spa Poznań, należący do Radisson Individuals oraz Radisson RED Gdańsk.

W najbliższych miesiącach planowane są kolejne otwarcia.

RHG posiada portfel 23 hoteli działających i będących w fazie rozwoju, posiadających łącznie ponad 5 200 pokoi.

Wyjątkowo zróżnicowane portfolio Radisson Hotel Group w Polsce składa się z 17 hoteli działających w segmencie od średniego do luksusowego w miastach, jak również w miejscowościach wypoczynkowych. Dzięki tej różnorodności Radisson Hotel Group jest bardzo odporna na zmieniające się potrzeby podróżnych, co było szczególnie odczuwalne podczas pandemii. Radisson Hotel Group prowadzi hotele pod markami Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson i Park Inn by Radisson, a ostatnio wprowadziła na polski rynek dwie nowe marki: Radisson RED, markę lifestylową grupy w stylu upscale z nieformalną obsługą i wyróżniającym się designem, oraz Radisson Individuals, markę uzupełniającą inne istniejące w portfolio. Radisson RED Gdańsk został otwarty w sierpniu 2022 roku

i znajduje się na gdańskiej Wyspie Spichrzów. Andersia Hotel & Spa Poznań, należąca do Radisson Individuals również została otwarta w sierpniu 2022 roku i jest wiodącym hotelem w tym mieście.



Radisson Hotel Group wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wiodącej pozycji w polskich destynacjach wypoczynkowych. Począwszy od otwarcia Radisson Blu Resort, Świnoujście w 2017 roku, grupa systematycznie powiększała swoje portfolio wypoczynkowe o otwarcia i podpisanie umów w Zakopanem, Sopocie, Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu, Ostródzie, Międzywodziu i Ustroniu Morskim – umacniając swoją pozycję w polskim segmencie wypoczynkowym.

Zróżnicowane portfolio Radisson Hotel Group w Polsce składa się z 17 hoteli.

Niedawne podpisanie umów z Radisson Resort & Suites Ustronie Morskie oraz Radisson Serviced Apartments Kraków rozpoczyna ekspansję grupy na Polskę pod marką Radisson. Apartamenty z obsługą odnotowały większe zainteresowanie inwestorów i operatorów w ciągu ostatnich 2 lat, ponieważ jego model operacyjny okazał się bardziej odporny na zmienne warunki rynkowe.

Oprócz obecności w krajowych destynacjach wypoczynkowych, RHG kontynuuje umacnianie swojej pozycji w kluczowych miastach Polski. Grupa niedawno wprowadziła swoją luksusową markę Radisson Collection do Polski, zmieniając nazwę byłego Radisson Blu Hotel, Warszawa na Radisson Collection Hotel, Warszawa po rozległym remoncie, pozycjonując go jako jeden z wiodących hoteli w Warszawie i „polski okręt flagowy” Radisson Hotel Group.

RHG kontynuuje umacnianie swojej pozycji w kluczowych miastach Polski.



Po rekordowym roku 2021 z ciągłym wzrostem wszystkich naszych marek na całym świecie, wyznaczyliśmy sobie jeszcze wyższe cele na rok 2022. Globalnie, w ciągu ostatnich trzech lat, zainwestowaliśmy ponad 400 milionów dolarów, aby jeszcze bardziej wzmocnić znaczenie naszych marek i opracować nowe oferty biznesowe. Kolejne 100 milionów dolarów zainwestowaliśmy w najnowocześniejszą infrastrukturę IT. Wszystko po to, aby dać właścicielom i gościom światowej klasy rozwiązania cyfrowe ułatwiające obsługę gości, zarządzanie nieruchomościami oraz optymalizację przychodów i kosztów. Polska jest ważnym rynkiem dla naszej strategii wzrostu w Europie - mówi Elie Younes, Executive Vice President i Global Chief Development Officer w Radisson Hotel Group.

- Reaktywowaliśmy nasz plan ekspansji w Polsce od 2016 roku, kiedy to zainicjowaliśmy strategię wzrostu skoncentrowaną na tworzeniu zróżnicowanego portfolio w ośrodkach miejskich i wypoczynkowych, działając

w segmencie od średniej klasy do luksusu w ramach umów o zarządzanie i franczyzę. Dziś z dumą ogłaszamy, że osiągnęliśmy silny portfel 23 hoteli z ponad 5 200 pokojami w ramach 6 marek Radisson Hotel Group. Dziękujemy naszym partnerom za zaufanie do Radisson Hotel Group - dodaje Valerie Schuermans, Vice President Business Development Central & Western Europe.

Radisson Hotel Group nie zwalnia tempa w Polsce i ma ambitny harmonogram otwarć zaplanowanych na najbliższe miesiące. Na początku 2023 roku otwarty zostanie Radisson Blu Resort & Conference Center, Ostróda, z rozbudowanym zapleczem rekreacyjnym, a także konferencyjnym. Latem 2023 roku zostaną otwarte Radisson RED Kraków i Radisson Apartments Kraków, oba będące częścią kompleksu biznesowego Unity Centre w drugim co do wielkości mieście Polski. W 2024 roku Grupa planuje otwarcie kolejnego ośrodka wypoczynkowego na wybrzeżu Bałtyku - Radisson Blu Resort, Międzywodzie. Z kolei Radisson Resort & Suites Ustronie Morskie będzie 23. obiektem grupy w Polsce i jej ósmym resortem, umacniającym pozycję Radisson Hotel Group jako wiodącego międzynarodowego operatora resortów w kraju. Jego otwarcie planowane jest na 2025 rok.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl